Xem nhanh 20h ngày 28.12: Ám ảnh 7 năm đi ké đường xe container | Giá vé tết nhiều chặng 'hot' hạ nhiệt
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 28.12: Ám ảnh 7 năm đi ké đường xe container | Giá vé tết nhiều chặng ‘hot’ hạ nhiệt

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 28.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bất ngờ: Giá vé máy bay Tết Dương lịch hạ nhiệt ngày vàng, chặng hot; Nỗi ám ảnh 7 năm đi 'ké' đường xe container, tai nạn rình rập;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bất ngờ: Giá vé máy bay Tết Dương lịch hạ nhiệt ngày vàng, chặng hot

Tết Dương lịch 2026 bất ngờ được thông báo kéo dài tới 4 ngày, nhiều gia đình "quay xe" đổi kế hoạch đi chơi xa đã kéo theo lo ngại giá vé máy bay tăng cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, thực tế, một số chặng bay "hot" vẫn còn nhiều chỗ và giá vé khá "mềm".

Nguyên nhân là các hãng bay sau khi Chính phủ chốt phương án nghỉ tết đã nhanh chóng điều chỉnh, tăng số chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Xem nhanh 20h ngày 28.12: Ám ảnh 7 năm đi ké đường xe container | Giá vé tết nhiều chặng ‘hot’ hạ nhiệt

Song các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách nên chủ động đặt vé sớm, làm thủ tục trực tuyến hoặc bằng công nghệ sinh trắc học để giảm thời gian chờ đợi tại sân bay trong dịp cao điểm.

Bóng đá Malaysia bị phạt nặng 'kỷ lục' 15,5 tỉ đồng, Ban Chấp hành FAM sắp từ chức?

Hàng loạt sai phạm từ quản lý đến bê bối nhập tịch cầu thủ đang đẩy Liên đoàn Bóng đá Malaysia vào tâm điểm chỉ trích nhiều tháng qua. Theo New Straits Times, bóng đá Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, đối mặt số tiền phạt cao chưa từng có, lên đến hơn 15 tỉ đồng.

Bóng đá Malaysia gánh án phạt kỷ lục, lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức

Không chỉ là gánh nặng tài chính, những án phạt này còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ. Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị đăng cai SEA Games 34, làn sóng kêu gọi Ban Chấp hành FAM từ chức đang ngày một lan rộng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



