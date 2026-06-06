Tôi luyện đội ngũ cán bộ dẫn dắt siêu đô thị mang tên Bác

Trong hành trình đưa nghị quyết vào cuộc sống, công tác tôi luyện đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ "Tâm - Tầm - Tài" tại Học viện Chính trị Khu vực II trở thành nhân tố mang tính quyết định để xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Từ mệnh lệnh thực tiễn của một "đô thị đặc biệt"

Nửa thế kỷ qua, TP.HCM không chỉ khẳng định vị thế động lực kinh tế lớn nhất cả nước mà còn là cái nôi của những ý tưởng đổi mới, sáng tạo và thực tiễn sinh động. Bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa các bài toán chiến lược chưa từng có tiền lệ: quản trị đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, đô thị sáng tạo và khơi thông các điểm nghẽn thể chế thông qua việc tối ưu hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Đối với một siêu đô thị có tốc độ phát triển vũ bão như TP.HCM, lời dạy của Người lại càng trở thành một mệnh lệnh thực tiễn cấp bách. Những quyết sách vĩ mô của Đảng không thể tự chuyển hóa thành xung lực nếu thiếu đi đội ngũ cán bộ chủ chốt - những người "đứng mũi chịu sào", trực tiếp dẫn dắt và tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đội ngũ này không thể tư duy theo lối mòn, cũ kỹ. Họ phải là những người vừa vững vàng về lý luận chính trị, vừa am tường thực tiễn, có tư duy khoa học để phân tích rủi ro và sở hữu tinh thần "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung".

Đồng thời, tiêu chuẩn cán bộ của TP.HCM mang một nét đặc thù không thể tách rời: sự hòa quyện giữa tư duy quản trị hiện đại và nét văn hóa ứng xử nghĩa tình.

Chính yêu cầu khách quan mang tính thời đại ấy đã đặt lên vai Học viện Chính trị Khu vực II một sứ mệnh lịch sử: là trường Đảng nòng cốt tại miền Nam, mang trọng trách tôi luyện nên những "kiến trúc sư" góp phần dẫn dắt sự phát triển của siêu đô thị này.

Dấu ấn đồng hành qua những chặng đường phát triển

Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi kỳ tích hay giai đoạn vượt khó của TP.HCM đều có dấu ấn đồng hành thầm lặng nhưng quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt. Học viện Chính trị Khu vực II đã khẳng định vai trò là "chiếc nôi" chuẩn hóa bản lĩnh cho các thế hệ lãnh đạo thành phố trên nhiều phương diện.

Lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75.B06 Thành ủy TP.HCM, khóa học 2024 – 2026 (vào ngày 27.5.2026) ảnh: Học viện Chính trị khu vực II

Trước hết, Học viện đã tiên phong trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ về lý luận chính trị và bản lĩnh cách mạng. Bản chất của công tác đào tạo tại đây không dừng lại ở việc hoàn thiện văn bằng, mà cốt lõi là trang bị hệ thống thế giới quan khoa học.

Giữa dòng chảy thông tin đa chiều và những phương thức chống phá tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay, những tri thức nền tảng từ trường Đảng đã trở thành "bộ lọc" và "lá chắn", giúp cán bộ chủ chốt luôn giữ vững lập trường, kiên định mục tiêu và đủ năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Thứ hai, Học viện luôn tiên phong bắt nhịp với thực tiễn sinh động khi chủ động đưa hơi thở, mạch đập của vùng đất Nam bộ vào từng chuyên đề giảng dạy.

Các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh quy hoạch của thành phố không còn là những bài giảng lý thuyết thuần túy. Những chủ đề mang tính thời sự, các "bài toán đau đầu" của đô thị đặc biệt như: kinh tế số, mô hình chính quyền đô thị, hay việc tháo gỡ cơ chế đặc thù... đều được đưa lên bàn nghị sự của các học viên dưới dạng diễn đàn thảo luận, tranh biện khoa học. Học viên học để giải quyết các vấn đề thực tế chứ không phải học để biết.

Đặc biệt, phương pháp giảng dạy tại Học viện đã chuyển biến mạnh mẽ theo hướng lấy người học làm trung tâm. Việc áp dụng linh hoạt các tình huống thực tế đóng vai quản lý xử lý khủng hoảng truyền thông hay giải quyết xung đột xã hội đã khơi dậy tư duy bứt phá của người học.

Những đề thi hết môn, đề thi tốt nghiệp gắn liền với giải pháp phát triển cho từng địa phương, sở ngành chính là bệ đỡ tinh thần để người cán bộ khi rời ghế nhà trường sẵn sàng dấn thân, hành động vì sự phát triển của thành phố.

PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu đề dẫn ảnh: Học viện Chính trị khu vực II

Không chỉ dừng lại ở giảng đường, Học viện còn là cơ quan tư vấn chính sách và phản biện khoa học tin cậy của Thành ủy và UBND TP.HCM.

Thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp thành phố cùng các hội thảo chuyên sâu, Học viện đã cung cấp những luận cứ khoa học sắc bén, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới nảy sinh, trực tiếp phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố qua các nhiệm kỳ.

Bốn mũi đột phá nâng tầm tư duy siêu đô thị

Để đưa các quyết sách mới của Đảng vào cuộc sống, công tác đào tạo cán bộ tại Học viện Chính trị Khu vực II cần những bước đi mang tính đột phá, bám sát 3 trục giá trị: văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Một là, hiện đại hóa chương trình gắn với kỷ nguyên số và quản trị đô thị thông minh. Học viện cần tiếp tục tinh gọn các nội dung lý thuyết hàn lâm, tăng cường các chuyên đề ứng dụng. Các nội dung về kinh tế số, chuyển đổi xanh, quản trị dữ liệu lớn và đặc biệt là kỹ năng ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý công cần được tích hợp sâu vào chương trình. Người cán bộ chủ chốt bước ra từ Học viện phải sở hữu tư duy công nghệ hiện đại, làm chủ được các công cụ số để vận hành bộ máy công quyền minh bạch, hiệu quả.

Hai là, bồi đắp tính nghĩa tình từ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Một đô thị dù hiện đại đến đâu nhưng thiếu đi sự gắn kết xã hội thì không thể coi là đáng sống. Học viện cần đưa nội dung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thành mạch ngầm xuyên suốt trong giáo dục đạo đức công vụ. Phải rèn luyện cho học viên tác phong làm việc tận tụy, gần dân, xem việc tháo gỡ khó khăn của người dân và doanh nghiệp là mệnh lệnh từ trái tim. Văn hóa trường Đảng miền Nam phải hòa quyện sâu sắc với bản sắc hào sảng, bao dung, nghĩa tình của đất và người thành phố.

Ba là, thực tiễn hóa đội ngũ giảng viên và đổi mới cách đánh giá. Giảng viên là linh hồn của chất lượng đào tạo. Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh cơ chế khuyến khích giảng viên đi thực tế dài hạn, chủ động đối thoại và đồng hành cùng thực tiễn sinh động tại các sở ngành, quận huyện để làm giàu vốn sống và kiến thức thực tế.

Đồng thời, phương pháp đánh giá học viên cần chuyển dịch hẳn sang hướng thiết thực, coi trọng tính hiệu quả và khả thi: đánh giá năng lực thông qua các đề án giải quyết điểm nghẽn thực tế tại chính cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác, đoạn tuyệt với lối thi cử ghi nhớ kiến thức thô cứng.

Bốn là, nâng tầm cơ chế phối hợp "đặt hàng" chiến lược. Mối quan hệ giữa Học viện và Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cần chuyển dịch từ phối hợp hành chính sang hợp tác chiến lược bền vững. Học viện cần chủ động khảo sát nhu cầu năng lực cán bộ theo từng nhóm đối tượng quy hoạch để thiết kế các "đơn đặt hàng" đào tạo riêng biệt, bảo đảm học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với sử dụng. Đồng thời, duy trì các diễn đàn đối thoại định kỳ giữa các nhà khoa học của Học viện và lãnh đạo thành phố để kịp thời hiến kế cho những vấn đề phát sinh.

Trải qua nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác Hồ, TP.HCM đang đứng trước những vận hội lớn để cất cánh, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức mang tính đặc thù của một siêu đô thị.

Để khơi thông mọi nguồn lực, con người luôn là yếu tố quyết định và đội ngũ cán bộ chủ chốt chính là những người định hình dòng chảy phát triển đó.

Với trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhân dân, Học viện Chính trị Khu vực II sẽ luôn là điểm tựa học thuật, đồng hành và không ngừng đổi mới để tôi luyện nên những thế hệ cán bộ vừa có "Tầm" vừa có "Sức", đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.