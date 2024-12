Tối nay lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024, Xuân Son ghi bàn, Việt Nam thắng Singapore?

Thăm dò ý kiến Tối nay lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Singapore, bạn dự đoán kết quả thế nào? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Tuyển Việt Nam thắng Tuyển Singapore thắng Hai đội hòa

Xuân Son tiếp tục thăng hoa?

Nguyễn Hoàng Tuyển, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết rất háo hức chờ xem trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Singapore. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Tuyển dự đoán Quang Hải cùng đồng đội sẽ có chiến thắng 0 – 2. "Sở dĩ mình mạnh dạn đưa ra tỉ số như vậy vì có niềm tin Xuân Son tiếp tục thi đấu thăng hoa và tỏa sáng. Mình nghĩ tiền đạo này sẽ lập cú đúp", Tuyển nói.

Nhiều người trẻ dự đoán Xuân Son sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận đấu tối nay ẢNH: NGỌC LINH

Lê Mạnh Cường (23 tuổi), ngụ ở xã An Ngãi Tây, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cũng cho rằng chiến thắng chung cuộc thuộc về tuyển Việt Nam. "Nhìn cách Xuân Son ra mắt trận đấu đầu tiên khiến mình có niềm tin tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2024. Trước mắt, Xuân Son sẽ là ngòi nổ đáng chú ý, giúp tuyển Việt Nam vượt ải Singapore ngay trên đảo quốc sư tử. Dù Singapore bán số lượng vé cực ít cho khán giả Việt Nam, cũng như gặp những bất lợi khi thi đấu trên sân khách, nhưng mình tin với tài năng của những Quang Hải, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Linh và đặc biệt là Xuân Son thì một chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam", Cường nói và dự đoán kết quả sẽ là 1 – 2 nghiêng về đội Việt Nam.

Nguyễn Thanh Truyền (25 tuổi), ngụ ở thị trấn Phú Túc, H.Krông Pa, tỉnh Gia Lai, nói: "Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam đang đứng thứ 114, hơn Singapore đến 46 bậc. Nên rất có thể trận đấu tối nay khá dễ dàng cho tuyển Việt Nam. Sau những trận đấu vòng bảng, tôi thấy các cầu thủ đều đang vào "phom" phong độ. Nếu chơi đúng sức mình, tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng cách biệt từ 2 – 3 bàn, để chiếm ưu thế, đặt một chân vào chung kết".

Khán giả trẻ mong Xuân Son và Tiến Linh tiếp tục cùng "nổ súng" trong trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024, giữa tuyển Việt Nam và Singapore ẢNH: NGỌC LINH

Có thể kết quả sẽ hòa, vì...

Một khảo sát nhỏ của PV với những người trẻ là tín đồ của bóng đá, cho thấy 7/10 ý kiến đều nghiêng về việc tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng thuyết phục với các tỉ số 0 – 2, 1 – 2, 1- 3. Trong đó, cả 7/7 ý kiến "chốt" tuyển Việt Nam chiến thắng đều tin tưởng vào khả năng Xuân Son sẽ lại "nã đạn" vào lưới đối phương.

Chỉ có 3/10 ý kiến dự đoán kết quả hòa. Lý do, theo Phan Ngọc Ngãi (28 tuổi), làm việc ở Công ty may Việt Thắng, TP.Thủ Đức, TP.HCM, là: "Xuân Son có đối tác ăn ý ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển là Văn Toàn. Tuy nhiên, Văn Toàn đã không may mắn gặp chấn thương và chia tay giải đấu sau vòng loại. Chính vì thế, để tìm một người "hợp rơ" với Xuân Son không phải là điều dễ dàng. Chưa kể việc thi đấu trên sân khách, bị hạn chế khán giả… sẽ là thiệt thòi lớn đối với tuyển Việt Nam. Nên tuy hy vọng tuyển Việt Nam giành chiến thắng, nhưng vẫn thấy điều này là không khả thi. Một kết quả hòa có thể xảy ra".

Tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 gặp Singapore? ẢNH: NGỌC LINH

Tương tự, anh Đỗ Hữu (32 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH thương mại Nhân Kim, Q.6, TP.HCM, cũng nói: "Trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam so tài với Singapore có khả năng sẽ có kết quả hòa. Singapore có lợi thế sân nhà và khán giả hùng hậu. Còn Việt Nam có sự nổi trội về chất lượng cầu thủ. Tôi dự đoán kết quả là 1 – 1. Đây cũng là kết quả khả quan, có lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik khi thi đấu trận bán kết lượt về ở sân nhà".

Còn theo bạn, trong trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 diễn ra lúc 20 giờ tối nay 26.12, tuyển Việt Nam gặp Singapore, kết quả sẽ như thế nào?