Tối nay, mặt trăng hội ngộ sao Mộc: Có thể quan sát bằng mắt thường

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết một cuộc hội ngộ rực rỡ sẽ diễn ra trong chòm sao Gemini (Song Tử) tối nay. Trăng tuyết gần tròn sẽ ghé thăm rất gần vị vua của các hành tinh - sao Mộc.

Sao Mộc và mặt trăng ẢNH: NASA/HIỆP

Đây là hai thiên thể sáng nhất trên bầu trời đêm vào thời điểm này nên người yêu thiên văn khó lòng bỏ lỡ cuộc gặp gỡ này. Ở cả hai bán cầu, hãy tìm ánh sáng rực rỡ, ổn định của sao Mộc ngay cạnh mặt trăng.

Thêm một điểm thú vị, bạn hãy thử quan sát cặp sao “song sinh” Castor và Pollux nằm thẳng hàng ngay bên cạnh. Hãy nhìn lên bầu trời phía đông sau khi mặt trời lặn và bạn có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường suốt đêm.

Vì sao sao Mộc là vua của các hành tinh?

Theo NASA, sao Mộc là một thế giới của những thái cực. Nó là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, nếu nó là một lớp vỏ rỗng, thì có thể chứa tới 1.000 trái đất bên trong.

Đây cũng là hành tinh lâu đời nhất, được hình thành từ bụi và khí còn sót lại từ quá trình hình thành mặt trời cách đây 4,6 tỉ năm. Nhưng sao Mộc lại có ngày ngắn nhất trong hệ mặt trời, mất khoảng 9,9 giờ để quay một vòng quanh trục của mình.

Không chỉ là hành tinh lớn nhất, sao Mộc còn được đặt tên theo vị vua của các vị thần La Mã cổ đại - thần Jupiter.

Cuộc gặp gỡ trên có thể được quan sát bằng mắt thường suốt đêm ẢNH: TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG (HHT TRAN)

Môi trường của sao Mộc không thuận lợi cho sự sống như chúng ta biết. Nhiệt độ, áp suất và các thành phần vật chất đặc trưng của hành tinh này rất có thể quá khắc nghiệt và biến động để các sinh vật có thể thích nghi.

Mặc dù sao Mộc là một nơi khó có khả năng tồn tại sự sống, nhưng điều đó không đúng với một số mặt trăng của nó. Europa là một trong những nơi có khả năng tìm thấy sự sống cao nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Có bằng chứng về một đại dương rộng lớn ngay bên dưới lớp vỏ băng giá của nó, nơi sự sống có thể được duy trì.