Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu 12,09%

Chiều 30.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư quý 3/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Cùng dự và chỉ đạo hội nghị còn có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Ghi nhận những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm đến nay, nhất là trong quý 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt; an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xử lý nguy cơ từ khi mới hình thành

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa và thực hiện bằng được quan điểm "an ninh chủ động" xuyên suốt các mặt công tác công an.

Theo đó, lực lượng công an cần chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo - phòng ngừa - định hình hiệu quả", nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, thúc đẩy triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, T.Ư đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề hiện nay là phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người.

Một nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là yêu cầu lực lượng công an sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, cần nhanh chóng đưa việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét, tạo ra những kết quả cụ thể.