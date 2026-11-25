Allicin trong tỏi sống mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Allicin là hợp chất chứa lưu huỳnh nổi bật trong tỏi, được quan tâm nhờ các đặc tính sinh học có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong tép tỏi nguyên vẹn, hợp chất này chưa hình thành với lượng đáng kể mà chủ yếu tồn tại dưới dạng alliin - tiền chất của allicin, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi tỏi được nghiền, đập dập hoặc cắt nhỏ, cấu trúc tế bào bị phá vỡ, tạo điều kiện cho enzyme alliinase tiếp xúc với alliin và xúc tác quá trình chuyển hóa thành allicin. Đây cũng là lý do tỏi sau khi đập dập thường được khuyến nghị để nghỉ một thời gian ngắn trước khi chế biến.

Tỏi tươi sẽ chứa nhiều dưỡng chất có lợi hơn so với tỏi chín ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Allicin góp phần tạo nên mùi hăng đặc trưng của tỏi tươi. Hợp chất này có đặc tính chống ô xy hóa và kháng khuẩn, giúp ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn và vi sinh vật. Một số nghiên cứu cũng cho thấy allicin có lợi cho sức khỏe tim mạch, cholesterol và chức năng mạch máu.

Tỏi nấu chín có thể mất một phần allicin

Một trong những điểm khác biệt giữa tỏi sống và tỏi chín là khả năng hình thành allicin. Enzyme alliinase cần thiết cho quá trình chuyển đổi alliin thành allicin nhưng nó lại khá nhạy cảm với nhiệt. Khi tỏi được đun nóng, enzyme này sẽ bị giảm xuống, khiến lượng allicin hình thành cũng giảm theo.

Điều này giải thích vì sao tỏi được nghiền sống thường có khả năng tạo ra allicin tốt hơn so với tỏi được cho trực tiếp vào chảo dầu nóng hoặc nồi nước đang sôi. Mức độ suy giảm phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian nấu và cách sơ chế trước đó.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Food Science and Technology đã so sánh thành phần hoạt chất và khả năng chống ô xy hóa của tỏi sống, tỏi luộc và tỏi chiên. Kết quả cho thấy quá trình tiếp xúc với nhiệt khi chế biến làm giảm hàm lượng một số hợp chất hoạt tính sinh học, trong đó có allicin. Tỏi chiên chịu ảnh hưởng nhiều hơn so với tỏi luộc.

Tỏi nấu chín vẫn chứa những hợp chất có lợi

Mặc dù nhiệt độ có thể làm giảm lượng allicin được hình thành, tỏi nấu chín vẫn là món có giá trị dinh dưỡng. Quá trình chế biến không làm mất hoàn toàn các hợp chất chứa lưu huỳnh mà có thể khiến chúng chuyển thành những dạng khác nhau.

Chẳng hạn, khi tỏi được làm nóng, một số hợp chất chứa lưu huỳnh có thể chuyển hóa thành diallyl sulfide, diallyl disulfide và diallyl trisulfide. Đây cũng là những hợp chất đang được nghiên cứu về khả năng chống ô xy hóa và tác động đến một số cơ chế bảo vệ tế bào.

Ngoài các hợp chất chứa lưu huỳnh, tỏi còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin B6, vitamin C và mangan. Tuy nhiên, vì tỏi thường được sử dụng với lượng nhỏ như một loại gia vị nên không nên xem đây là nguồn cung cấp chính các vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Một ưu điểm khác của tỏi nấu chín là hương vị dịu hơn, ít cay nồng và dễ kết hợp với nhiều món ăn. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm đôi khi cũng dễ dùng tỏi chín hơn tỏi sống, theo Healthline.