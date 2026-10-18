Ăn tỏi mỗi ngày có giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu?

Chuyên gia dinh dưỡng Whitney Stuart, đồng thời là nhà giáo dục về bệnh tiểu đường tại Mỹ, cho biết một số nghiên cứu ghi nhận tỏi có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp và mỡ máu. Mức độ hiệu quả còn phụ thuộc vào cách sử dụng, liều lượng và tình trạng sức khỏe của mỗi người, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Tỏi tác động thế nào đến huyết áp, mỡ máu?

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh, trong đó có allicin được hình thành khi tép tỏi bị đập dập hoặc cắt nhỏ. Những hợp chất này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chức năng mạch máu và chuyển hóa lipid.

Với huyết áp, một số nghiên cứu cho thấy chế phẩm từ tỏi có thể giúp giảm huyết áp ở người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên cứu chưa hoàn toàn đồng nhất và không thể khẳng định ăn tỏi tươi sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh có khả năng hỗ trợ chức năng mạch máu và chuyển hóa lipid Ảnh: P.H tạo từ AI

Với cholesterol, một số bằng chứng cho thấy tỏi có thể giúp cải thiện nhẹ một số chỉ số mỡ máu ở một số nhóm người. Dù vậy, chưa có cơ sở để khẳng định tỏi có thể làm tan mảng xơ vữa hoặc đảo ngược tình trạng tắc nghẽn động mạch.

Tỏi cũng chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, những tác động này không đồng nghĩa với việc ăn tỏi có thể ngăn ngừa hoàn toàn nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Ăn tỏi buổi sáng có tốt hơn?

Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh cho thấy ăn tỏi trước bữa sáng hoặc khi bụng đói giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol tốt hơn so với ăn vào thời điểm khác.

Người khỏe mạnh có thể sử dụng tỏi như một loại gia vị trong chế độ ăn đa dạng. Nếu muốn ăn tỏi sống, có thể đập dập hoặc băm nhỏ rồi để vài phút trước khi sử dụng nhằm tạo điều kiện hình thành allicin. Tuy nhiên, không cần ép bản thân ăn tỏi sống nếu cảm thấy khó chịu.

Cũng chưa có khuyến nghị chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) yêu cầu mọi người phải ăn 1 - 2 tép tỏi sống mỗi ngày để kiểm soát huyết áp hoặc mỡ máu. Vì vậy, không nên xem lượng này là liều điều trị chuẩn.

Ai cần thận trọng khi ăn tỏi?

Tỏi sống có thể gây nóng rát dạ dày, ợ nóng hoặc khó chịu đường tiêu hóa ở một số người, nhất là người mắc trào ngược dạ dày thực quản hoặc hội chứng ruột kích thích. Những trường hợp này có thể dùng lượng nhỏ trong món ăn nếu dung nạp được, thay vì cố ăn lúc bụng đói.

Tỏi, đặc biệt ở dạng thực phẩm bổ sung liều cao, có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng cùng một số thuốc chống đông hoặc chống kết tập tiểu cầu. Người đang điều trị bằng thuốc nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng sản phẩm bổ sung từ tỏi.

Để kiểm soát huyết áp và cholesterol, người dân vẫn cần ưu tiên ăn uống cân bằng, hạn chế muối và chất béo bão hòa, vận động thường xuyên, kiểm tra sức khỏe định kỳ và dùng thuốc theo chỉ định. Tỏi có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không thay thế được các biện pháp điều trị đã được chứng minh hiệu quả.