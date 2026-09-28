'Tôi tưởng đi làm lơ xe sầu riêng, ai ngờ bị lừa sang Campuchia'

Trại Buôn Người chính thức khởi chiếu từ ngày 25.9. Trong phim, nhân vật Hiếu do diễn viên Võ Đình Hiếu thủ vai.

Ít ai biết, phía sau nhân vật Hiếu trên màn ảnh là câu chuyện có thật của Hồ Hải Hiếu, 24 tuổi, ở xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Từng tìm việc trên mạng để kiếm thêm thu nhập, Hiếu không ngờ mình bị đưa sang Campuchia và mắc kẹt khoảng 6 tháng.

Những trải nghiệm của anh sau này được chia sẻ với ê-kíp phim Trại Buôn Người trong quá trình phát triển kịch bản.

Tạo hình nhân vật của Hồ Hải Hiếu trong phim Trại Buôn Người ẢNH: NVCC

Từ lời tuyển lơ xe sầu riêng đến bị lừa sang Campuchia

Trước biến cố, Hiếu từng làm diễn viên tự do. Vì gia đình khó khăn, anh tạm gác công việc yêu thích để tìm việc khác.

Trên mạng, Hiếu thấy tin tuyển lơ xe sầu riêng, đi theo xe sang Thái Lan lấy hàng rồi trở về TP.HCM, với mức lương 450.000 đồng/ngày. “Họ đưa đầy đủ kho xưởng, căn cước công dân và các thông tin. Em còn được kiểm tra xưởng riêng ở Việt Nam nên mới tin và đi”, Hiếu kể.

Ban đầu, chuyến xe diễn ra bình thường. Hiếu chợp mắt vì buồn ngủ bất thường. Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã ở gần khu vực đường tiểu ngạch biên giới Campuchia. Một số người đi cùng xe cũng được nói là sang làm việc. Nhưng khi muốn xuống xe, họ bị khống chế.

Điểm đến đầu tiên của Hiếu là khu O’Smach, gần biên giới Thái Lan. Tại đây, anh nhìn thấy nhiều bảo vệ mang súng và bị kiểm tra trước khi vào một tòa nhà. “Lúc đó em biết là mình vào khu lừa đảo rồi. Trước đó em cũng từng nghe và có đề phòng, nhưng vẫn phải bình tĩnh xem tình hình thế nào”, Hiếu nhớ lại.

Người quản lý nói nếu muốn trở về, gia đình phải gửi tiền sang chuộc. Hiếu chứng kiến một số người phản kháng, tìm cách bỏ chạy rồi bị đánh.

Anh cố giữ bình tĩnh, nói mình đang thiếu tiền và muốn kiếm tiền để khiến những người giữ mình mất cảnh giác. Khi được đưa đi học việc trên máy tính, Hiếu cố tình thao tác thật chậm, chỉ dùng hai ngón tay để gõ, hy vọng bị đánh giá là không phù hợp.

Nhưng kế hoạch thất bại. Hiếu lần lượt bị chuyển sang khu khác rồi đến Koh Kong. Trên đường đi, anh từng định nhảy khỏi xe để bỏ trốn nhưng không thành.

Hiếu đã mang trải nghiệm 6 tháng bị lừa sang Campuchia của mình để góp phần xây dựng kịch bản ẢNH; NVCC

“Em tưởng mình chưa về được Việt Nam”

Trong khoảng 6 tháng ở Campuchia, Hiếu nhiều lần tìm cách thích nghi để tự bảo vệ mình. Anh vẫn có lúc được sử dụng điện thoại và liên lạc với gia đình, nhưng phải thực hiện lén lút hoặc trong khoảng thời gian được cho phép.

Ở nhà, bà Lâm Thị Thanh Nhanh, mẹ Hiếu, chỉ biết con đi làm cho đến khi Hiếu thông báo mình đang ở Campuchia. “Cả nhà ai cũng hoang mang, lo lắng, không biết phải làm thế nào. Gia đình từng nghe nhiều thông tin về chuyện này nên chỉ biết nói Hiếu tìm cách ứng phó”, bà Nhanh kể.

Gia đình từng liên hệ Đại sứ quán, lực lượng biên phòng, công an để tìm hướng hỗ trợ nhưng chưa biết chính xác Hiếu ở đâu.

Trong thời gian bị giữ, Hiếu thường tìm cách đi vòng quanh khu vực để tìm đường trốn. Một lần, anh phát hiện một hố lớn bốc mùi. Ban đầu, Hiếu nghĩ đó có thể là cống, khi đến gần, anh mới nhận ra đó là nơi chứa nhiều thi thể đang phân hủy.

Những câu chuyện của những người cùng bị đưa vào khu lừa đảo cũng khiến anh ám ảnh. Hiếu kể từng gặp một phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, tin lời môi giới trên mạng sang bán thận để lấy tiền chữa bệnh cho con. Không rành công nghệ, người phụ nữ gặp nhiều khó khăn khi làm việc. Sau một lần vào phòng quản lý, bà bị đánh rồi bị bán sang một công ty khác. Từ đó, Hiếu không biết chuyện gì xảy ra với người này.

Hiếu cũng từng được quản lý đánh giá là “ngoan”, chịu làm nên có ý định đưa anh sang Myanmar học việc. Anh phải tìm cách từ chối để không bị chuyển đi.

Sau khoảng 6 tháng, Hiếu trở về Việt Nam an toàn. Theo mẹ anh, con trai không bị đánh hay tra tấn nhưng những gì chứng kiến vẫn để lại ảnh hưởng.

“Những ngày đầu về nhà, Hiếu buồn hơn, đôi lúc nóng giận và có vẻ vô cảm hơn. Hiếu kể vì chứng kiến nhiều cảnh ám ảnh nên có lúc cảm xúc bị chai lì. Nhưng hiện tại cháu đã bình thường, gần giống trước khi đi”, bà Nhanh nói.

Biến trải nghiệm đau đớn thành câu chuyện cảnh báo trong phim Trại Buôn Người

Sau khi trở về, Hiếu mất một thời gian mới quyết định chia sẻ câu chuyện với ê-kíp phimTrại Buôn Người. “Đưa lên báo nhiều khi người ta không tưởng tượng ra được độ khủng khiếp của nó. Em từng làm phim, đi diễn và xem phim rất nhiều nên nghĩ nếu dùng phim để lột tả thì tính cảnh báo sẽ cao hơn”, Hiếu nói.

Anh kể lại cho đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng nhà sản xuất, biên kịch Mèo Bích Trang những gì từng trải qua.

Hiếu mong muốn trở lại với diễn xuất, tiếp tục con đường từng theo đuổi từ năm lớp 4 sau biến cố ở Campuchia ẢNH: NVCC

Khi phim ra mắt, nhiều chi tiết trên màn ảnh khiến Hiếu nhớ lại ký ức cũ. “Gần như cảnh nào mình cũng gợi ngược ký ức về những gì đã trải qua”, anh nói.

Nhân vật Hiếu do Võ Đình Hiếu thủ vai không phải bản sao hoàn toàn của Hồ Hải Hiếu ngoài đời. Tuy nhiên, những trải nghiệm thật của anh đã trở thành chất liệu để phát triển câu chuyện.

“Giữa kể và trải nghiệm lại sẽ khác nhau nhiều lắm. Mình có cảm giác như một lần nữa qua bên đó. Sau những ngày quay, có lúc mình cứ tưởng mình chưa về được Việt Nam”, Hiếu kể.

Với anh, tham gia bộ phim còn là cách biến trải nghiệm đau đớn thành lời cảnh báo. Hiếu cho rằng những đường dây lừa đảo không chỉ dùng lời mời “việc nhẹ, lương cao” mà có thể thay đổi thủ đoạn khi người tìm việc đã cảnh giác.

“Đừng nên tin ai ngoài bản thân mình. Nghề nào rồi cũng sẽ có lúc đạt tới đỉnh cao. Đâu cần phải qua nước ngoài thì mới làm giàu được”, Hiếu nói.

Sau biến cố, anh cũng nhìn những lời hứa “đổi đời” khác trước. “Công việc, tiền bạc chỉ đến với mình khi cố gắng. Còn những lời hứa giúp đổi đời chỉ mang tính chất nói miệng. Không ai giúp chúng ta thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống ngoài chúng ta hết.”

Với bà Nhanh, điều mong muốn nhất hiện tại là con trai trở lại với diễn xuất. Hiếu đã yêu thích công việc này từ lớp 4 và từng nhiều năm theo đuổi, nhưng sau biến cố ở Campuchia, anh gần như mất nhiều mối quan hệ trong nghề. “Chỉ mong giúp Hiếu, động viên phần nào đó để con tiếp tục theo con đường còn dang dở”, bà Nhanh nói.

Còn với Hiếu, ký ức về Campuchia có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu. Anh mong câu chuyện của mình trên màn ảnh trở thành lời nhắc về những cái bẫy có thể ẩn sau một lời mời việc tưởng chừng rất bình thường.