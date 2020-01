Những kẻ vô lương tâm

Mặc dù 524 triệu đồng (tiền thu được từ bán đấu giá đất tại huyện) đã được chi để xây dựng, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ H.Đức Cơ, nhưng bị can Lam vẫn ký tiếp lệnh chi 524 triệu đồng (lần 2; chi cùng mục đích) nhằm bỏ túi chiếm đoạt. Để cùng thuộc cấp hợp thức hóa việc rút tiền nhà nước , bị can Lam đã chỉ đạo xuất ngân sách hoàn ứng số tiền đã chiếm đoạt nhằm xóa dấu vết việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Không những thế, khi Thanh tra tỉnh Gia Lai vào cuộc, huyện Đức Cơ còn làm giả văn bản để đối phó, hòng trốn trách nhiệm. Tuy nhiên, những hành vi trên đã bị bóc mẽ, bị đưa ra ánh sáng. Cơ quan CSĐT bước đầu chứng minh bị can Lam là chủ mưu việc trục lợi ngân sách ; bị can Tứ và Dương là đồng phạm giúp sức.