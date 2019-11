Quảng Nam: Trục lợi tiền hỗ trợ ngư dân bám biển, 20 ngư dân bị khởi tố

Chiều 14.11, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 ngư dân để điều tra về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 bị can liên quan đến việc khai khống các chuyến tàu đánh bắt xa bờ để trục lợi kinh phí hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ của Nhà nước.

Ngư dân Nguyễn Văn A nghe quyết định khởi tố Ảnh: Nam Thịnh

Theo đó, các bị can bị bắt giam gồm: Nguyễn Văn A (42 tuổi), Nguyễn Thanh Quang (39 tuổi), Phạm Thị Cúc (41 tuổi, cả 3 đều ở xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Trần Văn Ước (28 tuổi, ở xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên). Đồng thời, cơ quan công an còn tống đạt Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can liên quan còn lại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chủ trương của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và khai thác hải sản trên vùng biển xa, từ đầu năm 2019 đến nay, các ngư dân là chủ tàu (có hộ khẩu thường trú ở H.Duy Xuyên) không thực hiện việc đánh bắt xa bờ, nhưng đã gửi danh sách các thuyền trưởng và thuyền viên cho các đơn vị chức năng xác nhận.

Nhiều ngư dân bị khởi tố bắt giam Ảnh: Nam Thịnh

Đồng thời, mở niêm phong máy định vị tầm xa, gửi cho các tàu cá đi đánh bắt xa bờ, để các tàu cá này đến khu vực vùng khơi có tọa độ được Nhà nước quy định hỗ trợ tiền nhiên liệu cho các tàu tham gia đánh bắt xa bờ, sau đó nhắn tin gửi về đơn vị chức năng để xác nhận vị trí chuyến đi, nhằm làm thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ nhiên liệu, mỗi chuyến chủ tàu thanh toán từ 75 - 100 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án để đấu tranh và đã phá thành công chuyên án.

Ban đầu xác định thiệt hại tiền của Nhà nước hơn 3 tỉ đồng, đến nay đã thu hồi trên 2,4 tỉ đồng.

Hiện vụ việc trục lợi chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ.