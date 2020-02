Tình người trong 'điểm nóng' vây bắt Tuấn 'khỉ'

Sau khi gây án, Tuấn đã cướp xe máy, bỏ trốn cùng với khẩu súng AK. Nhận định nghi can có súng và rất manh động nên Công an TP.HCM đã huy động rất nhiều lực lượng truy bắt. Hàng trăm cảnh sát thuộc Công an TP, Bộ Công an cùng nhiều phương tiện, chó nghiệp vụ đã bao vây cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú , xã Trung An vào rạng sáng 30.1. Lực lượng cảnh sát cơ động được bố trí dọc các tuyến đường cánh đồng rộng hơn 30 ha, không để nghi can trốn thoát... Giữa trời nắng nóng, các chiến sĩ cảnh sát cơ động với súng, áo, mũ chống đạn luôn đứng túc trực, canh gác mục tiêu.