Bình an đường về

Thiết nghĩ, việc xả trạm nên thực hiện sớm hơn, ngay từ lúc này và nhất là sau tết, khi mật độ lưu thông trên các tuyến đường đang quá tải, dù lúc này chính là lúc nguồn thu dồi dào nhất cho các trạm BOT.

Hẳn nhiên giữa bài toán kinh doanh và trách nhiệm xã hội phải còn cân nhắc, nhưng cũng câu chuyện giao thông mùa tết của các nhà xe, thì chuyện quay vòng xe tối đa để tăng lợi nhuận với an toàn của hành khách nhất thiết phải được coi trọng. Mỗi thứ một chút, mỗi người một tay, mỗi nhà kinh doanh có tâm… thì không giảm chuyện quá tải hay kẹt xe cũng có thể giải quyết một phần sự an toàn trên đường mùa nô nức “đánh đường về quê”.

Cách đây vài ngày, tầm hơn 4 giờ 30 sáng, khi trời còn tối om, tôi đang ngủ thì có điện thoại. Đầu dây bên kia là một tài xế, anh thông báo hàng của con tôi gửi về đã tới Bến xe Quảng Ngãi, và yêu cầu tôi ra nhận gấp để anh kịp quay xe vào TP.HCM. Chuyện thùng hàng thì không có gì quan trọng, nhưng người lái xe mới từ TP.HCM ra đến Quảng Ngãi lại tất tả quay xe ngay vào trong tờ mờ sáng, thì không biết anh sẽ ngủ nghỉ như thế nào để có đủ sức lực và độ tỉnh táo khi lái xe?

Đành rằng, những ngày giáp tết nhu cầu đi lại của người dân là rất lớn, lượng xe lại có hạn, nên mỗi xe khách chạy đường dài phải “quay vòng” liên tục. Điều đó rất dễ dẫn tới tình trạng quá tải cho lái xe, dù mỗi xe có hai lái xe đi nữa. Nhiều lúc đi trên đường có cảm giác những chiếc xe lớn ấy đang chạy trong tâm trạng hốt hoảng, rất nguy hiểm và dễ gây tai nạn. Không ai muốn điều xấu nhất ấy xảy ra, nhưng nếu lái xe cứ liên tục bị “quay vòng”, bị vắt kiệt sức lực và căng thẳng thần kinh như thế, thì quả thật hết sức đáng lo ngại.

Những người ngồi xe khách đều phó thác tính mạng của mình cho lái xe, còn lái xe thì liên tục bị thúc ép từ nhiều phía phải “quay vòng” tăng chuyến, bởi đây là mùa làm ăn chính trong năm.

Câu chuyện cầu mong sự bình an trên đường, luôn là câu chuyện đầy khắc khoải mỗi dịp tết đến xuân về. Nhưng chỉ cần, cả chủ xe khách và lái xe khách, chủ xe tải và lái xe tải tìm được sự mức độ trong kinh doanh và thu nhập, thì lái xe không phải chạy quá sức, tốc độ xe trên đường luôn bảo đảm đúng quy định, sự nhường nhịn trong giao thông được tôn trọng, thì sự bình an sẽ tự nhiên có, tự nhiên hiện thực, tự nhiên... bình an. Cái này thì không thể ra lệnh hay ban bố quyết định gì mà thay đổi được. Chỉ có từng người cầm lái đều có ý thức giữ sự an toàn cho mình, và cho người khác, cho những hành khách mình chuyên chở, tự nhiên sự bình an sẽ đến.

Xin cầu cho sự bình an trong những chuyến đi về của hàng triệu người, của những người lao động chỉ mong có ba ngày tết để sum họp gia đình.