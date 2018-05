Dấn thân hành hiệp

Bao nhiêu hương hoa tưởng niệm thì đủ để nói hết lòng tri ân với những người can đảm, tự nguyện đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cộng đồng? Rồi bao nhiêu sự hỗ trợ là đủ để chia sẻ với gia đình các hiệp sĩ đã hy sinh nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp?... Chắc sẽ chẳng bao nhiêu cho đủ so với những gì chúng ta nợ những người nghĩa hiệp.

Lớn nhất là nợ họ sự an toàn tính mạng. Chúng ta có bộ máy chuyên trách để bảo vệ an nguy cho cuộc sống người dân, một bộ máy được trang bị đầy đủ từ xe chuyên dụng đến vũ khí để trấn áp tội phạm. Dẫu vậy, ở một địa bàn đô thị lớn nhất nước như TP.HCM, lực lượng giữ gìn trật tự trị an của chính quyền dù có nỗ lực hết sức cũng chưa chắc kiểm soát hết mọi ngõ ngách, mọi con đường. Những hiệp sĩ đường phố đã góp phần hỗ trợ để tăng cường sự an toàn cho cộng đồng.