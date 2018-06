Đừng đổ lỗi

UBND TP.HCM mới có văn bản kiến nghị trung ương nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù để phân cấp, phân quyền cho TP và các tỉnh, thành được quyết định các dự án đường sắt đô thị (metro). Lý do là thủ tục trình duyệt dự án phải qua nhiều cấp, có thể dẫn đến chậm triển khai gây đội vốn, tăng chi phí… Đó là chưa kể tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và xã hội.

Tương tự, hàng triệu người thường xuyên đi máy bay đang nơm nớp khi 2 đường băng ở 2 sân bay lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội) sụt, lún, hư hỏng nặng. Dù việc hư hỏng đã được Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) báo cáo, trình kế hoạch sửa chữa nhiều tháng nay, nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có ý kiến. Vì thế, ACV dù có ngân sách, nóng lòng muốn sửa chữa vẫn chỉ biết trét, trám lại chỗ hư hỏng rồi dùng tiếp chứ không thể tự ý sửa chữa. Chuyện nghe tưởng đùa nhưng là sự thật.

Các dự án bị ách tắc đều được đổ lỗi do cơ chế, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Với dự án metro số 1, từ năm 2011, các bộ, ngành có thẩm quyền đều đồng thuận với lý do tăng vốn của TP.HCM. Dựa trên đó, Thủ tướng đã ra chỉ thị cho TP phê duyệt tổng mức đầu tư 47.325 tỉ đồng. Thế nhưng suốt nhiều năm sau đó, dự án vẫn không được trình ra Quốc hội. TP đã nhiều lần kiến nghị các bộ sớm trình; các bộ thì nói TP chưa có tờ trình. Hay việc 2 đường băng hư hỏng, ACV đã báo cáo xin ý kiến cả nửa năm nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Những sự chậm trễ này, đâu thể đổ lỗ do “cơ chế”.