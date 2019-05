Nhìn từ Cù Lao Chàm

Trong đó, có tuyến sông Hàn - Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Đà Nẵng sẽ khuyến khích đầu tư, cam kết hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đưa tàu du lịch đạt chuẩn, sức chở từ 30 - 250 khách hoạt động trên tuyến này từ quý 2/2019.

Kế hoạch này không phải một mình từ phía Đà Nẵng, mà là một trong các hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ mà Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam đã kết luận trong các lần làm việc thống nhất với nhau trước đó. Với định hướng phát triển tuyến du lịch này, rõ ràng Đà Nẵng đang nhắm đến phân khúc khách cao cấp, với loại hình dịch vụ du thuyền, nhà hàng, khách sạn nổi có mức chi tiêu rất lớn.

Tuy nhiên, kế hoạch vấp ngay sự quan ngại của TP.Hội An (Quảng Nam), nơi lâu nay du khách đến Cù Lao Chàm chỉ đi qua 1 tuyến giao thông duy nhất là đường thủy xuất phát từ biển Cửa Đại (Hội An). Một số lãnh đạo của TP.Hội An bày tỏ lo lắng hiện với lượng khách 3.000 lượt/ngày, Cù Lao Chàm sắp quá tải và địa phương đang tìm cách khống chế, nhắm vào phát triển chất lượng thay cho số lượng để bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2009. Việc TP.Đà Nẵng đầu tư tuyến đường thủy đến Cù Lao Chàm sẽ làm gia tăng áp lực du khách đến với khu dự trữ sinh quyển này.