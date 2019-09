Vựa nông sản... bị nghẽn

Đơn cử dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 57,1 km, đi qua địa phận TP.HCM, các tỉnh Long An và Đồng Nai. Đây là công trình quan trọng, giúp giao thông giữa các tỉnh Tây và Đông Nam bộ không phải qua trung tâm của TP.HCM, rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng.

Thế nhưng dự án đang chậm tiến độ vì nhiều lý do muôn thưở như chậm giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu không đáp ứng... Dịp lễ 2.9 vừa rồi, khu vực này ùn ứ nghiêm trọng dù lãnh đạo tỉnh Long An đã chủ động phân luồng, đặt biển cảnh báo từ trước chỉ dẫn để người dân không bị rơi vào "tâm bão kẹt xe". Thế nhưng tránh sao khi khỏi lộ trình từ miền Đông, TP.HCM về 12 tỉnh miền Tây còn lại đều phải qua địa phận tỉnh Long An? Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ GTVT trong phiên chất vấn mới đây hứa "cố gắng nhanh nhất, sớm nhất thông tuyến" thì hiện tại vẫn chưa... mở thầu.