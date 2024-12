Tom Cruise đóng chính phim kinh dị 'Deeper'

Nhà làm phim Doug Liman chia sẻ thông tin này với Roger Friedman của kênh Showbiz411 tại buổi chiếu phim tài liệu Gaucho Gaucho gần đây ở New York, bày tỏ sự quan tâm của mình trong việc tạo ra một bộ phim "kinh dị" ở giai đoạn này trong sự nghiệp. "Tôi chưa bao giờ làm một bộ phim kinh dị nào và Tom Cruise cũng vậy", đạo diễn cho biết.

Tom Cruise sẽ đóng vai chính trong phim kinh dị Deeper ẢNH: IMDb

Trong khi một số thông tin cho rằng Deeper có thể là dự án tiếp theo của Liman, vẫn chưa rõ liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không. Các nguồn tin đã xác nhận với Deadline rằng bộ phim đang được Warner Bros. triển khai.

Deeper kể về một nhà thám hiểm chạm trán với thế lực đáng sợ khi đang lặn sâu xuống một rãnh đại dương chưa từng được khám phá. Được phát triển trong gần một thập kỷ, dự án ban đầu được phát triển tại MGM vào tháng 4.2016 với Bradley Cooper đóng vai chính, Kornél Mundruczó đạo diễn. Idris Elba và nhà làm phim Baltasar Kormákur đã hợp tác trong một dự án sau đó nhưng cũng không tiến triển.

Nếu dự án cuối cùng này thành công sẽ trở thành bộ phim thứ 3 đánh dấu sự hợp tác giữa Tom Cruise và Doug Liman sau Edge of Tomorrow (2014) và American Made (2017). Hiện tại, cả hai đang lên kế hoạch cho một bộ phim của NASA được quay ngoài không gian, hợp tác với SpaceX, dự án này vẫn đang trong quá trình phát triển.

Pha hành động của Tom Cruise trong Mission: Impossible – The Final Rekconing

ẢNH: IMDb

Doug Liman đang thành công với bản làm lại Road House ra rạp vào tháng 3.2024, có sự tham gia của Jake Gyllenhaal, mang về doanh thu ra mắt lớn nhất từ trước đến nay của Amazon MGM Studios. Gần đâu, bộ phim The Instigators của Doug Liman, do Apple Studio sản xuất, với diễn xuất của Casey Affleck và Matt Damon ra rạp vào tháng 8.2024. Cả hai phim đều được cho là có phần tiếp theo đang được phát triển.

Trong khi đó, mới đây, Tom Cruise tham gia đàm phán để đóng vai chính trong phần tiếp theo Days of Thunder của Paramount Pictures từng ra rạp năm 1990. Sau Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, phần tiếp theo Mission: Impossible – The Final Rekconing sẽ ra rạp vào mùa hè năm 2025 và là tập phim cuối cùng của thương hiệu có sự góp mặt của ngôi sao Tom Cruise trong vai diễn mang tính biểu tượng Ethan Hunt. Anh sẽ tiếp tục quay một bộ phim mới của đạo diễn Alejandro G. Inarritu cho Warner Bros và Legendary, Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về bộ phim này.