Tom Cruise 'lột xác', khó nhận ra trong vai tỉ phú lập dị

Đoạn giới thiệu đầu tiên của Digger, bộ phim hài đen châm biếm do đạo diễn từng 4 lần đoạt giải Oscar Alejandro González Iñárritu thực hiện, vừa được công bố, hé lộ màn "lột xác" cực kỳ ấn tượng của Tom Cruise trong vai tỉ phú Digger Rockwell.

Tom Cruise gần như không thể nhận ra với mái tóc bạc và tạo hình già nua trong vai tỉ phú lập dị Digger Rockwell của bộ phim Digger Ảnh: Chụp màn hình phim Digger

Tom Cruise thử sức với vai diễn nhiều thách thức

Ở tuổi 64, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc bạc, vẻ ngoài lão hóa đáng kinh ngạc, gương mặt được hóa trang bằng các bộ phận giả để trông già nua và nặng cân hơn đáng kể so với hình ảnh quen thuộc. Trong poster chính thức của phim, Tom Cruise mặc vest, đội mũ cao bồi, cầm một chiếc xẻng và đứng trên mô hình trái đất.

Diện mạo mới của tài tử nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng gần như không thể nhận ra Tom Cruise trong tạo hình này.

Trong đoạn giới thiệu chính thức của Digger được phát hành ngày 13.7, khán giả có dịp quan sát rõ hơn màn "lột xác" của Tom Cruise. Không chỉ thay đổi khuôn mặt bằng kỹ thuật hóa trang, nam diễn viên còn sử dụng phần bụng giả cỡ lớn để tạo hình nhân vật Digger Rockwell. Ở một cảnh đầu trailer, Tom Cruise chỉ mặc quần boxer và bước đi trong phòng thay đồ sang trọng, phô diễn ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh vạm vỡ, tràn đầy năng lượng quen thuộc.

Trong phim, Tom Cruise vào vai một ông trùm dầu mỏ miền Nam nước Mỹ chạy đua để ngăn chặn thảm họa sinh thái toàn cầu do chính mình gây ra. Tác phẩm còn có sự tham gia của Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Emma D'Arcy và Robert John Burke.

Digger thuộc thể loại hài đen châm biếm và dự kiến ra rạp vào ngày 2.10, hứa hẹn mang đến hình ảnh hoàn toàn mới của Tom Cruise Ảnh: Reuters

Tại buổi giao lưu với khán giả ở Los Angeles (Mỹ) hôm 10.7, Tom Cruise cho biết Digger là dự án độc đáo nhất trong sự nghiệp của mình: "Tôi chưa từng tham gia bộ phim nào thử thách mình theo cách này. Và Alejandro cũng vậy. Khi xem bộ phim, mọi người sẽ thấy đây là một tác phẩm hoàn toàn nguyên bản".

Về phía đạo diễn Alejandro González Iñárritu, ông cho biết Tom Cruise luôn là lựa chọn hàng đầu cho vai chính. Hai người đã mong muốn hợp tác với nhau từ đầu những năm 2000. Nhà làm phim người Mexico cũng dành nhiều lời khen cho Tom Cruise, không chỉ vì tài năng diễn xuất mà còn bởi tính cách và sự chuyên nghiệp ngoài đời.

Trước đó, tại sự kiện CinemaCon hồi tháng 4, Tom Cruise tiết lộ anh mất tới 40 năm trong nghề để đủ trải nghiệm khắc họa những tầng lớp tính cách phức tạp của nhân vật Digger. Nam diễn viên mô tả đây là một bộ phim "điên rồ, hài hước" và bày tỏ sự háo hức được giới thiệu tác phẩm đến khán giả.