Tom Cruise sắp trở lại với dự án điện ảnh hoành tráng nhất trong sự nghiệp

Năm 2022, Top Gun: Maverick đã tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu và được xem là một trong những phần hậu truyện thành công nhất lịch sử điện ảnh. Dù bộ phim Top Gun ra mắt năm 1986 từng là hiện tượng phòng vé, nhiều khán giả vẫn bất ngờ khi phần tiếp theo có thể đạt được thành tích ấn tượng gần 40 năm sau.

Tom Cruise sẵn sàng tái xuất trong 'bom tấn' mới

Tom Cruise sẽ tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình ở tuổi ngoài 60 với các dự án điện ảnh quy mô lớn ẢNH: REUTERS

Theo Variety, Tom Cruise đã chính thức ký hợp đồng tham gia Top Gun 3. Dự án từ lâu đã được đồn đoán đang trong quá trình phát triển, tuy nhiên nam diễn viên chỉ mới xác nhận sự góp mặt của mình trong lần xuất hiện gần đây tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ).

Ra mắt vào tháng 5.2022, Top Gun: Maverick xuất hiện trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm đầu tiên chứng minh rằng khán giả vẫn sẵn sàng quay trở lại rạp chiếu phim.

Đến nay, không ít người hâm mộ vẫn cho rằng Top Gun: Maverick đã góp phần quan trọng giúp ngành điện ảnh lấy lại sức sống sau giai đoạn khó khăn. Bộ phim thu về hơn 1,5 tỉ USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 170 triệu USD, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử Hollywood.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ những cảnh hành động trên không mãn nhãn cùng phần xây dựng nhân vật được đánh giá cao. Dù một số ý kiến cho rằng kịch bản còn khá đơn giản, nhiều khán giả vẫn xem đây là một trong những bộ phim giải trí xuất sắc nhất thập kỷ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các gương mặt trẻ như Miles Teller và Glen Powell đã giúp họ nâng tầm sự nghiệp, trong khi Tom Cruise và Val Kilmer có cơ hội khép lại hành trình của những nhân vật gắn liền với tên tuổi mình theo cách đầy cảm xúc.

Hiện tại, nội dung cụ thể của Top Gun 3 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng Maverick cùng các đồng đội sẽ tiếp tục trở lại căn cứ hải quân và tham gia những nhiệm vụ đầy thử thách với các màn không chiến ngoạn mục.

Nhiều chuyên gia nhận định Top Gun 3 có thể vượt qua thành tích của phần phim trước nếu được phát hành đúng thời điểm ẢNH: AFP

Ngoài Tom Cruise, các diễn viên Miles Teller, Glen Powell cùng một số gương mặt quen thuộc khác cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong dự án mới. Kịch bản phim do Ehren Kruger chấp bút. Trước đó, ông từng tham gia đồng biên kịch cho Top Gun: Maverick cùng Eric Warren Singer và Christopher McQuarrie, cộng sự lâu năm của Tom Cruise.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Top Gun 3 được kỳ vọng sẽ vượt qua thành công của phần phim trước. Trong bối cảnh không còn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và chưa có quá nhiều "siêu bom tấn" cạnh tranh trực tiếp, phần ba hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Người hâm mộ hiện vẫn phải chờ thêm những thông tin chính thức từ Tom Cruise và ê kíp sản xuất. Tuy nhiên, việc tài tử xác nhận trở lại đã đủ để khiến dự án trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất của Hollywood trong tương lai.