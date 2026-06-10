Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Tom Cruise sắp trở lại với dự án điện ảnh hoành tráng nhất trong sự nghiệp

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
10/06/2026 00:10 GMT+7

Sau thành công vang dội của 'Top Gun: Maverick', Tom Cruise vừa xác nhận sẽ tiếp tục đồng hành cùng phần phim thứ ba của thương hiệu đình đám này. Dự án đang được kỳ vọng trở thành một trong những bom tấn lớn nhất trong sự nghiệp của tài tử Hollywood, Y! Entertainment đưa tin ngày 8.6.

Năm 2022, Top Gun: Maverick đã tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu và được xem là một trong những phần hậu truyện thành công nhất lịch sử điện ảnh. Dù bộ phim Top Gun ra mắt năm 1986 từng là hiện tượng phòng vé, nhiều khán giả vẫn bất ngờ khi phần tiếp theo có thể đạt được thành tích ấn tượng gần 40 năm sau.

Tom Cruise sẵn sàng tái xuất trong 'bom tấn' mới

Tom Cruise sắp trở lại với dự án điện ảnh hoành tráng nhất trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Tom Cruise sẽ tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình ở tuổi ngoài 60 với các dự án điện ảnh quy mô lớn

ẢNH: REUTERS

Theo Variety, Tom Cruise đã chính thức ký hợp đồng tham gia Top Gun 3. Dự án từ lâu đã được đồn đoán đang trong quá trình phát triển, tuy nhiên nam diễn viên chỉ mới xác nhận sự góp mặt của mình trong lần xuất hiện gần đây tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ).

Ra mắt vào tháng 5.2022, Top Gun: Maverick xuất hiện trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm đầu tiên chứng minh rằng khán giả vẫn sẵn sàng quay trở lại rạp chiếu phim.

Đến nay, không ít người hâm mộ vẫn cho rằng Top Gun: Maverick đã góp phần quan trọng giúp ngành điện ảnh lấy lại sức sống sau giai đoạn khó khăn. Bộ phim thu về hơn 1,5 tỉ USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 170 triệu USD, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử Hollywood.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ những cảnh hành động trên không mãn nhãn cùng phần xây dựng nhân vật được đánh giá cao. Dù một số ý kiến cho rằng kịch bản còn khá đơn giản, nhiều khán giả vẫn xem đây là một trong những bộ phim giải trí xuất sắc nhất thập kỷ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các gương mặt trẻ như Miles Teller và Glen Powell đã giúp họ nâng tầm sự nghiệp, trong khi Tom Cruise và Val Kilmer có cơ hội khép lại hành trình của những nhân vật gắn liền với tên tuổi mình theo cách đầy cảm xúc.

Hiện tại, nội dung cụ thể của Top Gun 3 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng Maverick cùng các đồng đội sẽ tiếp tục trở lại căn cứ hải quân và tham gia những nhiệm vụ đầy thử thách với các màn không chiến ngoạn mục.

Tom Cruise sắp trở lại với dự án điện ảnh hoành tráng nhất trong sự nghiệp - Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia nhận định Top Gun 3 có thể vượt qua thành tích của phần phim trước nếu được phát hành đúng thời điểm

ẢNH: AFP

Ngoài Tom Cruise, các diễn viên Miles Teller, Glen Powell cùng một số gương mặt quen thuộc khác cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong dự án mới. Kịch bản phim do Ehren Kruger chấp bút. Trước đó, ông từng tham gia đồng biên kịch cho Top Gun: Maverick cùng Eric Warren Singer và Christopher McQuarrie, cộng sự lâu năm của Tom Cruise.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Top Gun 3 được kỳ vọng sẽ vượt qua thành công của phần phim trước. Trong bối cảnh không còn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và chưa có quá nhiều "siêu bom tấn" cạnh tranh trực tiếp, phần ba hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Người hâm mộ hiện vẫn phải chờ thêm những thông tin chính thức từ Tom Cruise và ê kíp sản xuất. Tuy nhiên, việc tài tử xác nhận trở lại đã đủ để khiến dự án trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất của Hollywood trong tương lai.

Tin liên quan

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise

Sau hàng loạt lời đồn đoán về mối quan hệ tình cảm bí mật với tài tử hạng A Tom Cruise, 'biểu tượng gợi cảm' Pamela Anderson chính thức lên tiếng làm rõ mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tại.

Khám phá thêm chủ đề

Tom Cruise Top Gun 3 Người hâm mộ thành công Bộ phim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận