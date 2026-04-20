Tom Cruise nhận 125 triệu USD cho 'Top Gun 3', mức cát sê kỷ lục Hollywood

Trước đó, tài tử đã kiếm được khoảng 93 triệu USD từ Top Gun: Maverick, phần phim tiếp nối tác phẩm kinh điển năm 1986, nhờ thỏa thuận chia lợi nhuận phòng vé đầy hấp dẫn. Thành công vượt trội của bộ phim đã giúp Tom Cruise hưởng khoản doanh thu khổng lồ ngoài mức cát sê cố định.

Cát sê kỷ lục và áp lực doanh thu tỉ đô

Ở phần phim thứ ba, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2028, Tom Cruise sẽ tiếp tục đảm nhận vai Pete "Maverick" Mitchell, đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất trong thương hiệu điện ảnh đình đám này. Theo các nguồn tin, anh sẽ nhận mức lương ban đầu khoảng 22,5 triệu USD, cùng với khoảng 8% lợi nhuận từ phim.

Nếu Top Gun 3 đạt doanh thu tương đương phần hai - từng cán mốc 1,496 tỉ USD toàn cầu, tổng thu nhập của nam diễn viên có thể vượt mốc 125 triệu USD, đưa tổng cát sê lên mức kỷ lục trong lịch sử Hollywood.

Dự án Top Gun 3 đã được xác nhận bởi Josh Greenstein, đồng lãnh đạo mảng điện ảnh của Paramount Pictures, tại sự kiện CinemaCon tổ chức ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 14.4. Hiện tại, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, Tom Cruise và biên kịch Ehren Kruger đang cùng nhau phát triển kịch bản cho phần phim mới.

Một lãnh đạo cấp cao của Paramount cho biết, Top Gun: Maverick không chỉ là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo khán giả trở lại rạp chiếu sau đại dịch Covid-19.

Người này nhấn mạnh: "Không thể có Top Gun nếu thiếu Tom Cruise, vì vậy mức cát sê ban đầu là điều hiển nhiên. Thỏa thuận chia lợi nhuận cũng rất hào phóng, bởi David Ellison - người hiện sở hữu Paramount và từng sản xuất Maverick thông qua Skydance, tin rằng Tom Cruise xứng đáng với từng đồng thù lao. Ông ấy cũng tin tưởng bộ phim mới sẽ tiếp tục đạt doanh thu vượt mốc 1 tỉ USD".

Phần phim thứ hai của Top Gun, do Joseph Kosinski đạo diễn, còn có sự tham gia của Miles Teller và Glen Powell trong vai những phi công trẻ được nhân vật của Tom Cruise huấn luyện.

Tổng giám đốc điều hành của Paramount - David Ellison cũng khẳng định Top Gun 3 là một trong những dự án ưu tiên hàng đầu của Paramount, đồng thời cho biết ông sẵn sàng tiếp tục hợp tác lâu dài với Tom Cruise, người mà ông đã cùng thực hiện tổng cộng 10 bộ phim, miễn là tài tử vẫn muốn kể thêm những câu chuyện mới trên màn ảnh rộng.