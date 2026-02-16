Video 'Brad Pitt đấm Tom Cruise' do AI Trung Quốc tạo ra khiến Hollywood chấn động

Ngày 11.2, tài khoản cá nhân của nhà làm phim người Ireland Ruairi Robinson, đã đăng tải một video siêu thực về cảnh hai huyền thoại điện ảnh Brad Pitt và Tom Cruise "đánh nhau" trên sân thượng. Video lập tức gây xôn xao khắp các mạng xã hội phương Tây. Trên X, đoạn video 15 giây đang thu hút hơn 3,1 triệu lượt xem, 1.900 lượt yêu thích và 1.500 lượt đăng lại (repost).

Cú sốc điện ảnh đến từ AI Trung Quốc

Đáng chú ý, video được đăng tải bởi Ruairi Robinson, người đã được đề cử giải Oscar cho một bộ phim ngắn vào năm 2002. Dưới phần bình luận, cộng đồng đang thảo luận sôi nổi. Một số người thậm chí không phát hiện ra đây là video được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo). Họ liên tục hỏi người đăng về tên của bộ phim và muốn xem bản đầy đủ.

Video Brad Pitt và Tom Cruise "đánh nhau" được tạo bằng AI đang gây sốc trên mạng xã hội phương Tây

Những người phát hiện ra đây là video AI thì tỏ ra bất ngờ về độ chân thực được tạo dựng. Nhiều người hỏi về câu lệnh (prompt) và mô hình được dùng để tạo video. Ruairi Robinson cho biết anh chỉ cần nhập hai dòng lệnh vào mô hình Seedance 2.0, thuộc sở hữu của ByteDance (công ty mẹ TikTok) ở Trung Quốc.

Để chứng minh việc tạo video AI đơn giản thế nào, Robinson đăng tải một video khác, kéo dài 5 giây về cảnh Tom Cruise dùng súng để "kết thúc" trận chiến. Sau khi nhận về nhiều phản ánh trái chiều, nhà làm phim người Ireland sửa lại video ban đầu, vẫn bối cảnh trên nóc nhà cao tầng, nhưng lần này Brad Pitt và Tom Cruise phối hợp cùng nhau để chống lại một con robot khổng lồ.

Nhóm người xem thứ ba tỏ ra lo lắng về tương lai khi AI có thể xóa nhòa mọi ranh giới, tạo ra những thước phim siêu thực, không chỉ đánh lừa được người xem mà còn khiến họ thấy chúng hấp dẫn dù biết đó là giả.

"Đây là bước tiến tuyệt vời của công nghệ điện ảnh. Chúng ta đang chạm đến những điều chưa bao giờ có. Bất kỳ câu chuyện, dữ liệu hay những kịch bản đã cũ đều có thể làm mới từ cốt truyện, khuôn mặt đến âm thanh, chuyển động", tài khoản tên Xuchiel bình luận. Trong khi đó, người dùng Metal Fantasy cho rằng chỉ hai năm tới, chúng ta sẽ được chứng kiến những thay đổi kinh điển của ngành công nghiệp điện ảnh.

'AI có thể đặt dấu chấm hết cho cả đế chế Hollywood'

Tạp chí Hollywood Reporter dẫn lời Rhett Reese, biên kịch, nhà sản xuất của các bộ phim bom tấn như Deadpool và Zombieland, rằng: "Tôi rất tiếc phải nói điều này. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc với chúng tôi rồi".

Dưới bài đăng của Ruairi Robinson, Reese thẳng thắn thừa nhận, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ có thể ngồi trước máy tính và tạo ra một bộ phim "không thể phân biệt được với những bộ phim Hollywood đang phát hành".

Reese nói ông "lo sợ sẽ mất việc" khi các công cụ AI ngày càng mạnh và thâm nhập sâu vào lĩnh vực sáng tạo. "Tôi thực sự choáng váng trước video 'Pitt và Cruise đánh nhau'. Nó quá chuyên nghiệp. Đó chính là lý do tại sao tôi lo sợ. Tôi có một dự báo buồn là Hollywood sắp sửa bị cách mạng hóa, thậm chí xóa sổ", Ruairi Robinson nói.