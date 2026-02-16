Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Video 'Brad Pitt đấm Tom Cruise' do AI Trung Quốc tạo ra khiến Hollywood chấn động

Khương Nha
Khương Nha
16/02/2026 14:34 GMT+7

Đoạn video 15 giây đang được lan truyền khắp mạng xã hội phương Tây về cảnh "Brad Pitt và Tom Cruise đánh nhau" được tạo ra chỉ với hai dòng lệnh, bằng nền tảng AI Seedance 2.0, thuộc sở hữu của ByteDance (công ty mẹ TikTok) khiến cả Hollywood rung chuyển.

Ngày 11.2, tài khoản cá nhân của nhà làm phim người Ireland Ruairi Robinson, đã đăng tải một video siêu thực về cảnh hai huyền thoại điện ảnh Brad PittTom Cruise "đánh nhau" trên sân thượng. Video lập tức gây xôn xao khắp các mạng xã hội phương Tây. Trên X, đoạn video 15 giây đang thu hút hơn 3,1 triệu lượt xem, 1.900 lượt yêu thích và 1.500 lượt đăng lại (repost). 

Cú sốc điện ảnh đến từ AI Trung Quốc 

Đáng chú ý, video được đăng tải bởi Ruairi Robinson, người đã được đề cử giải Oscar cho một bộ phim ngắn vào năm 2002. Dưới phần bình luận, cộng đồng đang thảo luận sôi nổi. Một số người thậm chí không phát hiện ra đây là video được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo). Họ liên tục hỏi người đăng về tên của bộ phim và muốn xem bản đầy đủ.

Video Brad Pitt và Tom Cruise "đánh nhau" được tạo bằng AI đang gây sốc trên mạng xã hội phương Tây

Những người phát hiện ra đây là video AI thì tỏ ra bất ngờ về độ chân thực được tạo dựng. Nhiều người hỏi về câu lệnh (prompt) và mô hình được dùng để tạo video. Ruairi Robinson cho biết anh chỉ cần nhập hai dòng lệnh vào mô hình Seedance 2.0, thuộc sở hữu của ByteDance (công ty mẹ TikTok) ở Trung Quốc.

Để chứng minh việc tạo video AI đơn giản thế nào, Robinson đăng tải một video khác, kéo dài 5 giây về cảnh Tom Cruise dùng súng để "kết thúc" trận chiến. Sau khi nhận về nhiều phản ánh trái chiều, nhà làm phim người Ireland sửa lại video ban đầu, vẫn bối cảnh trên nóc nhà cao tầng, nhưng lần này Brad Pitt và Tom Cruise phối hợp cùng nhau để chống lại một con robot khổng lồ. 

Nhóm người xem thứ ba tỏ ra lo lắng về tương lai khi AI có thể xóa nhòa mọi ranh giới, tạo ra những thước phim siêu thực, không chỉ đánh lừa được người xem mà còn khiến họ thấy chúng hấp dẫn dù biết đó là giả. 

"Đây là bước tiến tuyệt vời của công nghệ điện ảnh. Chúng ta đang chạm đến những điều chưa bao giờ có. Bất kỳ câu chuyện, dữ liệu hay những kịch bản đã cũ đều có thể làm mới từ cốt truyện, khuôn mặt đến âm thanh, chuyển động", tài khoản tên Xuchiel bình luận. Trong khi đó, người dùng Metal Fantasy cho rằng chỉ hai năm tới, chúng ta sẽ được chứng kiến những thay đổi kinh điển của ngành công nghiệp điện ảnh.

'AI có thể đặt dấu chấm hết cho cả đế chế Hollywood'

Tạp chí Hollywood Reporter dẫn lời Rhett Reese, biên kịch, nhà sản xuất của các bộ phim bom tấn như DeadpoolZombieland, rằng: "Tôi rất tiếc phải nói điều này. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc với chúng tôi rồi".

Dưới bài đăng của Ruairi Robinson, Reese thẳng thắn thừa nhận, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ có thể ngồi trước máy tính và tạo ra một bộ phim "không thể phân biệt được với những bộ phim Hollywood đang phát hành". 

Reese nói ông "lo sợ sẽ mất việc" khi các công cụ AI ngày càng mạnh và thâm nhập sâu vào lĩnh vực sáng tạo. "Tôi thực sự choáng váng trước video 'Pitt và Cruise đánh nhau'. Nó quá chuyên nghiệp. Đó chính là lý do tại sao tôi lo sợ. Tôi có một dự báo buồn là Hollywood sắp sửa bị cách mạng hóa, thậm chí xóa sổ", Ruairi Robinson nói.

Tin liên quan

Robot múa lửa, ca hát làm chủ sân khấu nghệ thuật

Robot múa lửa, ca hát làm chủ sân khấu nghệ thuật

Đài truyền hình HTV vừa phát sóng chương trình AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026, nơi các robot hình người không còn đóng vai trò hỗ trợ hay công cụ trình diễn, mà trở thành nhân vật trung tâm, trực tiếp biểu diễn các tiết mục nhảy múa, hài kịch và âm nhạc xuyên suốt 60 phút.

AI và video ngắn dẫn dắt 5 xu hướng thương mại năm 2026

AI chưa thể thay con người, nhưng tạo ra 'siêu nhân viên'

Khám phá thêm chủ đề

AI Brad Pitt Tom Cruise trí tuệ nhân tạo video AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận