Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise

Theo Page Six, những lời đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa tài tử Nhiệm vụ bất khả thi Tom Cruise (63 tuổi) và cựu ngôi sao Baywatch Pamela Anderson (58 tuổi) liên tục lan rộng khắp Hollywood thời gian qua. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ khi Tom Cruise chủ động liên lạc và dành nhiều lời khen ngợi cho màn biểu diễn xuất sắc của Pamela trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô mang tên The Last Showgirl (2024).

Tờ National Enquirer đưa tin: "Bộ phim đã giúp mọi người, kể cả Tom, nhìn nhận Pam dưới một góc độ hoàn toàn khác. Giữa hai người chắc chắn có một tia lửa tình cảm không thể phủ nhận và họ vẫn giữ liên lạc kể từ đó". Sự việc càng đẩy lên đỉnh điểm khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Pamela Anderson vừa rời khỏi khách sạn sang trọng Surrey ở thành phố New York, Mỹ thì chỉ một lúc sau Tom Cruise cũng bước ra từ chính địa điểm này.

Tom Cruise rất ấn tượng với màn trình diễn của Pamela Anderson trong bộ phim The Last Show Girl năm 2024 ẢNH: AFP/REUTERS

Trước những ồn ào từ dư luận, các nguồn tin thân cận với nữ diễn viên kiêm người sáng lập thương hiệu chăm sóc da Sonsie Skincare khẳng định cô hiện vẫn đang độc thân. Chia sẻ với Daily Mail về quan điểm tình cảm ở giai đoạn hiện tại, Pamela Anderson thẳng thắn cho biết: "Tôi đang dành chỗ cho tình yêu trong cuộc sống của mình". Dù thừa nhận bản thân đã sẵn sàng mở lòng nhưng lịch trình công việc dày đặc khiến cô không có thời gian để hẹn hò.

Trong khi Tom Cruise đang tất bật chuẩn bị trở lại màn ảnh với vai diễn biểu tượng Đại úy Pete “Maverick” Mitchell trong dự án Top Gun 3 thì Pamela cũng bận rộn chứng tỏ năng lực bản thân trong ngành giải trí sau nhiều năm bị đóng khung bởi hình tượng gợi cảm. Đến hiện tại, đại diện của Tom Cruise giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Tình trường của Pamela Anderson

Đây không phải là lần đầu tiên Pamela Anderson vướng tin đồn tình cảm. Trước đó, cô từng có một mối tình lãng mạn ngắn ngủi nhưng chân thành với tài tử Liam Neeson sau khi hợp tác chung trong bộ phim The Naked Gun vào mùa hè năm 2025.

Khi một số bài báo cáo buộc chuyện tình cảm này hoàn toàn được dàn dựng để thu hút sự chú ý của công chúng cho bộ phim, Pamela Anderson đã kiên quyết lên tiếng bác bỏ. Nữ diễn viên thẳng thắn khẳng định: "Chiêu trò PR sao? Đây là thật. Chúng tôi có tình cảm thật sự". Dù sau đó cả hai đã đường ai nấy đi để tập trung vào các dự án riêng, cô vẫn dành sự trân trọng cho đối phương và chia sẻ rằng "chắc chắn cả hai sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau".

Mỹ nhân "Playboy" Pamela Anderson cũng từng được đồn đoán có quan hệ tình cảm với tài tử Liam Neeson ẢNH: AFP

Sau khi trải qua 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ và luôn bị truyền thông xoi mói, ở tuổi 58, Pamela Anderson đã có sự thay đổi trong quan niệm về tình yêu và sự nghiệp. Khi hồi tưởng về những ngày đầu sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt là thời gian tham gia Baywatch, cựu người mẫu thừa nhận cô thường xuyên cảm thấy bị coi thường và lợi dụng.

Giờ đây, sau khi nhận được nhiều lời khen cho những vai diễn gần đây, cô đã chọn cách tận hưởng sự tĩnh lặng thay vì những mối quan hệ ồn ào. Pamela Anderson khẳng định cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại: "Tôi hạnh phúc với cuộc sống một mình khi tập trung hoàn toàn vào tương lai của chính mình".

Ở tuổi U.60, Pamela Anderson chọn cách tận hưởng sự tĩnh lặng, tập trung vào việc tự làm mới bản thân và phát triển các dự án cá nhân trong tương lai

ẢNH: AP/AFP

Pamela Anderson sinh năm 1967, là diễn viên kiêm người mẫu gốc Canada. Cô nổi tiếng tại Mỹ sau khi tham gia làm người mẫu ảnh cho tạp chí người lớn Playboy, giữ kỷ lục về số lần lên trang bìa nhiều nhất với 14 lần. Từ năm 1990, cô chuyển hướng sang phim ảnh và nhanh chóng vươn lên thành "biểu tượng gợi cảm" hay "bom sex" hàng đầu màn ảnh Hollywood qua loạt vai diễn nóng bỏng trong các bộ phim như Baywatch, Scary Movie, Barb Wire…

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư và tình trường của Pamela Anderson cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Cô từng trải qua 5 cuộc hôn nhân ồn ào với các nghệ sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng. Trong đó có cuộc hôn nhân đầu tiên với rocker Tommy Lee chỉ sau 4 ngày quen biết và cuộc hôn nhân ngắn nhất với nhà sản xuất Jon Peters kết thúc chỉ sau 12 ngày cưới. Ngoài ra, danh sách người tình của cựu người mẫu còn có hàng loạt tài tử, ca sĩ tên tuổi tại Hollywood như Liam Neeson, Michael Bolton, Kid Rock, Rick Salomon…