Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise

Hữu Tín
Hữu Tín
21/05/2026 19:20 GMT+7

Sau hàng loạt lời đồn đoán về mối quan hệ tình cảm bí mật với tài tử hạng A Tom Cruise, 'biểu tượng gợi cảm' Pamela Anderson chính thức lên tiếng làm rõ mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tại.

Theo Page Six, những lời đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa tài tử Nhiệm vụ bất khả thi Tom Cruise (63 tuổi) và cựu ngôi sao Baywatch Pamela Anderson (58 tuổi) liên tục lan rộng khắp Hollywood thời gian qua. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ khi Tom Cruise chủ động liên lạc và dành nhiều lời khen ngợi cho màn biểu diễn xuất sắc của Pamela trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô mang tên The Last Showgirl (2024).

Tờ National Enquirer đưa tin: "Bộ phim đã giúp mọi người, kể cả Tom, nhìn nhận Pam dưới một góc độ hoàn toàn khác. Giữa hai người chắc chắn có một tia lửa tình cảm không thể phủ nhận và họ vẫn giữ liên lạc kể từ đó". Sự việc càng đẩy lên đỉnh điểm khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Pamela Anderson vừa rời khỏi khách sạn sang trọng Surrey ở thành phố New York, Mỹ thì chỉ một lúc sau Tom Cruise cũng bước ra từ chính địa điểm này.

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 1.
Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 2.

Tom Cruise rất ấn tượng với màn trình diễn của Pamela Anderson trong bộ phim The Last Show Girl năm 2024

ẢNH: AFP/REUTERS

Trước những ồn ào từ dư luận, các nguồn tin thân cận với nữ diễn viên kiêm người sáng lập thương hiệu chăm sóc da Sonsie Skincare khẳng định cô hiện vẫn đang độc thân. Chia sẻ với Daily Mail về quan điểm tình cảm ở giai đoạn hiện tại, Pamela Anderson thẳng thắn cho biết: "Tôi đang dành chỗ cho tình yêu trong cuộc sống của mình". Dù thừa nhận bản thân đã sẵn sàng mở lòng nhưng lịch trình công việc dày đặc khiến cô không có thời gian để hẹn hò.

Trong khi Tom Cruise đang tất bật chuẩn bị trở lại màn ảnh với vai diễn biểu tượng Đại úy Pete “Maverick” Mitchell trong dự án Top Gun 3 thì Pamela cũng bận rộn chứng tỏ năng lực bản thân trong ngành giải trí sau nhiều năm bị đóng khung bởi hình tượng gợi cảm. Đến hiện tại, đại diện của Tom Cruise giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Tình trường của Pamela Anderson 

Đây không phải là lần đầu tiên Pamela Anderson vướng tin đồn tình cảm. Trước đó, cô từng có một mối tình lãng mạn ngắn ngủi nhưng chân thành với tài tử Liam Neeson sau khi hợp tác chung trong bộ phim The Naked Gun vào mùa hè năm 2025.

Khi một số bài báo cáo buộc chuyện tình cảm này hoàn toàn được dàn dựng để thu hút sự chú ý của công chúng cho bộ phim, Pamela Anderson đã kiên quyết lên tiếng bác bỏ. Nữ diễn viên thẳng thắn khẳng định: "Chiêu trò PR sao? Đây là thật. Chúng tôi có tình cảm thật sự". Dù sau đó cả hai đã đường ai nấy đi để tập trung vào các dự án riêng, cô vẫn dành sự trân trọng cho đối phương và chia sẻ rằng "chắc chắn cả hai sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau".

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 3.

Mỹ nhân "Playboy" Pamela Anderson cũng từng được đồn đoán có quan hệ tình cảm với tài tử Liam Neeson

ẢNH: AFP

Sau khi trải qua 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ và luôn bị truyền thông xoi mói, ở tuổi 58, Pamela Anderson đã có sự thay đổi trong quan niệm về tình yêu và sự nghiệp. Khi hồi tưởng về những ngày đầu sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt là thời gian tham gia Baywatch, cựu người mẫu thừa nhận cô thường xuyên cảm thấy bị coi thường và lợi dụng.

Giờ đây, sau khi nhận được nhiều lời khen cho những vai diễn gần đây, cô đã chọn cách tận hưởng sự tĩnh lặng thay vì những mối quan hệ ồn ào. Pamela Anderson khẳng định cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại: "Tôi hạnh phúc với cuộc sống một mình khi tập trung hoàn toàn vào tương lai của chính mình".

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 4.
Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 5.
Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 6.
Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Tom Cruise - Ảnh 7.

Ở tuổi U.60, Pamela Anderson chọn cách tận hưởng sự tĩnh lặng, tập trung vào việc tự làm mới bản thân và phát triển các dự án cá nhân trong tương lai

ẢNH: AP/AFP

Pamela Anderson sinh năm 1967, là diễn viên kiêm người mẫu gốc Canada. Cô nổi tiếng tại Mỹ sau khi tham gia làm người mẫu ảnh cho tạp chí người lớn Playboy, giữ kỷ lục về số lần lên trang bìa nhiều nhất với 14 lần. Từ năm 1990, cô chuyển hướng sang phim ảnh và nhanh chóng vươn lên thành "biểu tượng gợi cảm" hay "bom sex" hàng đầu màn ảnh Hollywood qua loạt vai diễn nóng bỏng trong các bộ phim như Baywatch, Scary Movie, Barb Wire

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư và tình trường của Pamela Anderson cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Cô từng trải qua 5 cuộc hôn nhân ồn ào với các nghệ sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng. Trong đó có cuộc hôn nhân đầu tiên với rocker Tommy Lee chỉ sau 4 ngày quen biết và cuộc hôn nhân ngắn nhất với nhà sản xuất Jon Peters kết thúc chỉ sau 12 ngày cưới. Ngoài ra, danh sách người tình của cựu người mẫu còn có hàng loạt tài tử, ca sĩ tên tuổi tại Hollywood như Liam Neeson, Michael Bolton, Kid Rock, Rick Salomon…

Tin liên quan

Tom Cruise và Nicole Kidman 'làm lành' sau 25 năm ly hôn?

Tom Cruise và Nicole Kidman 'làm lành' sau 25 năm ly hôn?

Tom Cruise và Nicole Kidman - cặp đôi vàng một thời của Hollywood được cho là đang hàn gắn mối quan hệ sau nhiều năm xa cách, OK! Magazine đưa tin ngày 12.5.

Tom Cruise chia tay người tình kém 26 tuổi

Khám phá thêm chủ đề

Pamela Anderson Tom Cruise Hẹn hò tin đồn Mỹ nhân 'Playboy' BAYWATCH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận