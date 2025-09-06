Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson và tài tử Liam Neeson giả vờ hẹn hò?

Mỹ nhân phim Baywatch cho biết, mặc dù cô và Liam Neeson từng có nhiều khoảnh khắc thân mật trong chuyến quảng bá The Naked Gun, song cô không bao giờ dùng đời sống riêng tư để đánh bóng tên tuổi.

Phủ nhận dùng tin đồn tình cảm để PR phim

"Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia vào những chiêu trò PR (các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá phim). Điều đó chẳng khác nào một bản án tử. Tôi sống chân thực và rất mê tín khi nói đến tình yêu. Tôi không thoải mái khi chia sẻ bất kỳ chi tiết nào trong chuyện tình cảm riêng tư", Pamela Anderson nói trên sân khấu Liên hoan phim Mỹ Deauville ở Pháp hôm 5.9, theo tạp chí People.

Pamela Anderson, hiện 58 tuổi, thừa nhận cô hiểu vì sao khán giả có thể cảm nhận được "phản ứng hóa học" giữa mình và bạn diễn Liam Neeson (73 tuổi) trên thảm đỏ.

Những lần xuất hiện tình tứ trên thảm đỏ trong thời gian gần đây khiến Pamela Anderson và Liam Neeson vướng nghi vấn hẹn hò Ảnh: Instagram nakedgunmovie

"Tôi biết mình sẽ lại yêu nhiều lần trên màn ảnh, bởi đó là công việc của tôi. Nếu làm tốt, khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu đó, đó là một sự cộng hưởng. Đó là lời khen lớn nhất. Xin hãy nghĩ tích cực. Tôi trân trọng những lời chúc tốt đẹp. Không có trò chơi nào ở đây cả. Tôi nghiêm túc", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên The Last Showgirl cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm tích cực cho cô và Liam Neeson, đồng thời nhấn mạnh bản thân không hề đùa cợt.

"Xin đừng nhầm lẫn sự tử tế của tôi là yếu đuối, hay sự táo bạo của tôi là cay đắng. Tôi ở đây không vì tiền bạc hay danh vọng, mà là để chứng minh bản thân qua sự thật, nỗ lực và để lại một di sản trung thực mà gia đình tôi có thể tự hào", Pamela Anderson khẳng định.

Tháng trước, Pamela Anderson từng úp mở về mối quan hệ với Liam Neeson khi cùng lúc tham dự buổi ra mắt phim mới và vở kịch Camino Real của Tennessee Williams tại Williamstown, Massachusetts (Mỹ).

Nữ minh tinh sinh năm 1967 nói rằng không bao giờ dùng tình yêu để đánh bóng tên tuổi Ảnh: Paramount

"Thật là một tuần tuyệt vời, có quá nhiều tình yêu trong không khí. Được gặp mọi người tại buổi công chiếu, trong rạp hát và tại vở kịch ở Williamstown khiến trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn tất cả vì tình yêu, tiếng cười và sự hiện diện của các bạn, điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi", Pamela Anderson viết trên Instagram ngày 4.8.

Một ngày trước đó, Pamela Anderson và Liam Neeson còn dành cho nhau nhiều lời khen ngọt ngào trong chương trình Watch What Happens Live. Khi được MC Andy Cohen hỏi về điểm đáng yêu nhất ở đối phương, Pamela Anderson trả lời: "Ôi trời, đó là sự tử tế và hào phóng của anh ấy".

Trong khi đó, Liam Neeson đáp: "Tinh thần của cô ấy. Pamela cũng rất hay cười khúc khích giống tôi và tôi rất thích điều đó".