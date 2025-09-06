Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson và tài tử Liam Neeson giả vờ hẹn hò?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
06/09/2025 17:02 GMT+7

Pamela Anderson khẳng định cô không hề tạo dựng chiêu trò, bác bỏ tin đồn cho rằng mối quan hệ với bạn diễn Liam Neeson trong 'The Naked Gun' chỉ là 'làm màu' nhằm mục đích PR cho bộ phim.

Mỹ nhân phim Baywatch cho biết, mặc dù cô và Liam Neeson từng có nhiều khoảnh khắc thân mật trong chuyến quảng bá The Naked Gun, song cô không bao giờ dùng đời sống riêng tư để đánh bóng tên tuổi.

Phủ nhận dùng tin đồn tình cảm để PR phim

"Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia vào những chiêu trò PR (các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá phim). Điều đó chẳng khác nào một bản án tử. Tôi sống chân thực và rất mê tín khi nói đến tình yêu. Tôi không thoải mái khi chia sẻ bất kỳ chi tiết nào trong chuyện tình cảm riêng tư", Pamela Anderson nói trên sân khấu Liên hoan phim Mỹ Deauville ở Pháp hôm 5.9, theo tạp chí People.

Pamela Anderson, hiện 58 tuổi, thừa nhận cô hiểu vì sao khán giả có thể cảm nhận được "phản ứng hóa học" giữa mình và bạn diễn Liam Neeson (73 tuổi) trên thảm đỏ.

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson và tài tử Liam Neeson giả vờ hẹn hò? - Ảnh 1.

Những lần xuất hiện tình tứ trên thảm đỏ trong thời gian gần đây khiến Pamela Anderson và Liam Neeson vướng nghi vấn hẹn hò

Ảnh: Instagram nakedgunmovie

"Tôi biết mình sẽ lại yêu nhiều lần trên màn ảnh, bởi đó là công việc của tôi. Nếu làm tốt, khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu đó, đó là một sự cộng hưởng. Đó là lời khen lớn nhất. Xin hãy nghĩ tích cực. Tôi trân trọng những lời chúc tốt đẹp. Không có trò chơi nào ở đây cả. Tôi nghiêm túc", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên The Last Showgirl cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm tích cực cho cô và Liam Neeson, đồng thời nhấn mạnh bản thân không hề đùa cợt.

"Xin đừng nhầm lẫn sự tử tế của tôi là yếu đuối, hay sự táo bạo của tôi là cay đắng. Tôi ở đây không vì tiền bạc hay danh vọng, mà là để chứng minh bản thân qua sự thật, nỗ lực và để lại một di sản trung thực mà gia đình tôi có thể tự hào", Pamela Anderson khẳng định.

Tháng trước, Pamela Anderson từng úp mở về mối quan hệ với Liam Neeson khi cùng lúc tham dự buổi ra mắt phim mới và vở kịch Camino Real của Tennessee Williams tại Williamstown, Massachusetts (Mỹ).

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson và tài tử Liam Neeson giả vờ hẹn hò? - Ảnh 2.

Nữ minh tinh sinh năm 1967 nói rằng không bao giờ dùng tình yêu để đánh bóng tên tuổi

Ảnh: Paramount

"Thật là một tuần tuyệt vời, có quá nhiều tình yêu trong không khí. Được gặp mọi người tại buổi công chiếu, trong rạp hát và tại vở kịch ở Williamstown khiến trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn tất cả vì tình yêu, tiếng cười và sự hiện diện của các bạn, điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi", Pamela Anderson viết trên Instagram ngày 4.8.

Một ngày trước đó, Pamela Anderson và Liam Neeson còn dành cho nhau nhiều lời khen ngọt ngào trong chương trình Watch What Happens Live. Khi được MC Andy Cohen hỏi về điểm đáng yêu nhất ở đối phương, Pamela Anderson trả lời: "Ôi trời, đó là sự tử tế và hào phóng của anh ấy".

Trong khi đó, Liam Neeson đáp: "Tinh thần của cô ấy. Pamela cũng rất hay cười khúc khích giống tôi và tôi rất thích điều đó".

Tin liên quan

'Bom sex' Pamela Anderson và mối tình mới chớm với 'quái kiệt' Liam Neeson

'Bom sex' Pamela Anderson và mối tình mới chớm với 'quái kiệt' Liam Neeson

Pamela Anderson và Liam Neeson từ bạn diễn ăn ý trở thành cặp đôi đồng điệu ngoài đời thường. Mối tình mới chớm của cặp sao đang thu hút sự chú ý bởi những lời có cánh, hành động ngọt ngào mà họ dành cho nhau.

Liam Neeson 'say đắm' mỹ nhân Pamela Anderson khi đóng phim chung

Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson giải thích về mái tóc gây tranh cãi

Khám phá thêm chủ đề

Liam Neeson Pamela Anderson tin đồn hẹn hò sao Hollywood The Naked Gun
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận