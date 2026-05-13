Tom Cruise và Nicole Kidman 'làm lành' sau 25 năm ly hôn?

Các nguồn tin thân cận với cả hai ngôi sao cho biết Tom Cruise và Nicole Kidman đã sẵn sàng gác lại những bất đồng kéo dài và tái ngộ lần đầu tiên kể từ khi ly hôn vào năm 2001.

Tom Cruise và Nicole Kidman từng là cặp đôi quyền lực của Hollywood Ảnh: Reuters

Tom Cruise và Nicole Kidman hóa giải hiềm khích

Theo truyền thông, Tom Cruise và Nicole Kidman đã nối lại liên lạc sau nhiều năm gần như không còn tiếp xúc. Sau khi "thiên thần nước Úc" kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai, cả hai hiện được cho là đang bỏ qua những mâu thuẫn trong quá khứ để lên kế hoạch cho một cuộc hội ngộ đặc biệt vì các con.

Nguồn tin thân cận tiết lộ bước ngoặt lớn nhất dẫn tới sự thay đổi này là việc Nicole Kidman đã chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 19 năm với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban. Trong khi đó, Tom Cruise cũng được cho là chủ động kết nối lại với những người bạn cũ, khiến cả hai dần cởi mở hơn với việc tái thiết mối quan hệ. Nguồn tin cho biết Tom Cruise và Nicole Kidman hiện đã liên lạc trở lại và đang lên kế hoạch cho một buổi gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới. Và đây không phải quyết định bộc phát nhất thời.

Trong nhiều năm qua, mong muốn hòa giải giữa hai người được cho là vẫn luôn tồn tại, nhưng lịch trình bận rộn cùng những biến động trong cuộc sống cá nhân khiến kế hoạch liên tục bị trì hoãn.

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Nicole Kidman được cho là đã tìm lại sự cân bằng và ổn định về tinh thần. Nữ diễn viên cũng trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với những ký ức tình cảm từng muốn né tránh.

Trong khi đó, Tom Cruise cũng được cho là đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Tài tử không còn quá gai góc hay khép kín như trước, thay vào đó trở nên điềm tĩnh và cởi mở hơn trong các mối quan hệ cá nhân. Ông thậm chí còn chủ động kết nối lại với những người bạn cũ, trong đó có vợ chồng Beckham. Điều này được cho là khiến Nicole Kidman cảm nhận được cơ hội để cả hai hóa giải khúc mắc năm xưa.

Vì các con chung là Isabella và Connor, Tom Cruise cùng Nicole Kidman cuối cùng được cho là đã quyết định buông bỏ những hiềm khích cũ. Theo nguồn tin, địa điểm cho cuộc hội ngộ nhiều khả năng sẽ diễn ra tại London (Anh), nơi con gái Isabella đang sinh sống, hoặc bang Florida (Mỹ), nơi con trai Connor định cư.

Nhiều khán giả hy vọng cặp sao đình đám năm nào có thể khép lại mọi mâu thuẫn trong quá khứ Ảnh: WireImage

Trong quãng thời gian chung sống, hai ngôi sao đã nhận nuôi hai người con là Isabella và Connor. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc đột ngột vào năm 2001. Khi đó, cả hai cho biết lịch trình công việc dày đặc khiến họ ngày càng xa cách, nhưng nhiều đồn đoán cho rằng niềm tin tôn giáo của Tom Cruise mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến đổ vỡ.

Sau ly hôn, mối quan hệ giữa hai người từng rơi xuống mức căng thẳng. Nicole Kidman thậm chí được cho là ngày càng xa cách với hai con nuôi - những người chủ yếu sống cùng Tom Cruise.

Về phía Tom Cruise, nam diễn viên sau đó từng hẹn hò ngắn ngủi với Penélope Cruz trước khi kết hôn với Katie Holmes và có con gái Suri. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng khép lại vào năm 2012.

Sau nhiều biến động của cuộc sống, cả Tom Cruise lẫn Nicole Kidman được cho là đều đã bước qua những tổn thương trong quá khứ và dần buông bỏ sự oán giận từng tồn tại giữa họ.