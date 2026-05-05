Nicole Kidman bị chế giễu, Katy Perry diện style robot tại Met Gala

Được mệnh danh là "đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh", Met Gala gây quỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan thông qua việc bán vé tham dự với mức giá lên tới 100.000 USD/vé. Dress code năm nay mang tên "Fashion Is Art", khuyến khích các khách mời khám phá cơ thể như một "tấm toan" cho sáng tạo thời trang.
Loạt tạo hình đầy thú vị tại Met Gala 2026
Tuy nhiên, thay vì nhận được sự tán dương, nhiều thiết kế lại trở thành đề tài chế ảnh trên mạng xã hội. Các ngôi sao như Nicole Kidman và Kim Kardashian là những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất.
Nicole Kidman gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy sequins đỏ của Chanel, với phần eo đính lông vũ lạ mắt. Tuy nhiên, thiết kế này lại khiến cô bị so sánh với "chổi cọ bồn cầu" trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội.
Trong khi đó, dù không tham dự sự kiện, minh tinh Meryl Streep vẫn được nhắc đến khi con gái cô - Grace Gummer, xuất hiện trong chiếc váy vàng ánh kim trễ vai. Một số ý kiến hài hước cho rằng cô trông như "một trong những tượng vàng Oscar của mẹ".
Siêu mẫu Heidi Klum gây bất ngờ với tạo hình gần như không thể nhận ra, kết hợp cảm hứng từ tượng Nữ thần Tự do và tượng Hy Lạp cổ. Bộ trang phục với chất liệu như đá điêu khắc bị cho là phù hợp với tiệc Halloween thường niên hơn là Met Gala, thậm chí có ý kiến còn ví nó với "giấy vệ sinh ướt".
Katy Perry tiếp tục gây chú ý với bộ trang phục lấy cảm hứng từ trí tuệ nhân tạo, bao gồm chiếc mặt nạ tương lai có thể đóng mở để lộ gương mặt. Tạo hình này nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme, với nhiều người so sánh cô với robot của Tesla.
Kim Kardashian cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích khi xuất hiện với mái tóc vàng và bộ bodysuit màu cam, chất liệu cứng, ôm sát cơ thể. Trang phục này bị so sánh với mẫu iPhone 17 phiên bản màu cam, thậm chí bị chê giống trang phục siêu anh hùng giá rẻ.
Rapper Cardi B gây tranh cãi với thiết kế của Marc Jacobs, khi nhiều người cho rằng bộ váy trông giống "ruột người" hoặc các hình ảnh liên quan đến y khoa. Một số ý kiến nhận định cô đã đi quá xa so với tinh thần của chủ đề.
Đáng chú ý, Met Gala 2026 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi đây là mùa đầu tiên sau khi Anna Wintour rút khỏi vai trò tổng biên tập Vogue Mỹ sau 37 năm, dù bà vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành sự kiện.
Bình luận (0)