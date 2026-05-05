Nicole Kidman bị chế giễu, Katy Perry diện style robot tại Met Gala

Nguyễn Quang Hải
05/05/2026 12:59 GMT+7

Met Gala 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi loạt tên tuổi hàng đầu Hollywood bị cộng đồng mạng 'chế giễu không thương tiếc' sau khi xuất hiện với những tạo hình táo bạo trên thảm đỏ, Daily Mail đưa tin ngày 5.5.

Được mệnh danh là "đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh", Met Gala gây quỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan thông qua việc bán vé tham dự với mức giá lên tới 100.000 USD/vé. Dress code năm nay mang tên "Fashion Is Art", khuyến khích các khách mời khám phá cơ thể như một "tấm toan" cho sáng tạo thời trang.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự tán dương, nhiều thiết kế lại trở thành đề tài chế ảnh trên mạng xã hội. Các ngôi sao như Nicole Kidman và Kim Kardashian là những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất.

Nicole Kidman gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy sequins đỏ của Chanel, với phần eo đính lông vũ lạ mắt. Tuy nhiên, thiết kế này lại khiến cô bị so sánh với "chổi cọ bồn cầu" trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Nicole Kidman gây tranh cãi với váy sequins đỏ của Chanel, bị ví von giống cây chổi cọ bồn cầu đầy hài hước trên mạng xã hội

Ảnh: X Mambo Italiano

Trong khi đó, dù không tham dự sự kiện, minh tinh Meryl Streep vẫn được nhắc đến khi con gái cô - Grace Gummer, xuất hiện trong chiếc váy vàng ánh kim trễ vai. Một số ý kiến hài hước cho rằng cô trông như "một trong những tượng vàng Oscar của mẹ".

Grace Gummer xuất hiện trong chiếc váy vàng ánh kim nổi bật, khiến nhiều người so sánh cô như một "tượng vàng Oscar sống" mà mẹ ruột - minh tinh kỳ cựu Meryl Streep từng giành được

Ảnh: Invision

Siêu mẫu Heidi Klum gây bất ngờ với tạo hình gần như không thể nhận ra, kết hợp cảm hứng từ tượng Nữ thần Tự do và tượng Hy Lạp cổ. Bộ trang phục với chất liệu như đá điêu khắc bị cho là phù hợp với tiệc Halloween thường niên hơn là Met Gala, thậm chí có ý kiến còn ví nó với "giấy vệ sinh ướt".

Katy Perry tiếp tục gây chú ý với bộ trang phục lấy cảm hứng từ trí tuệ nhân tạo, bao gồm chiếc mặt nạ tương lai có thể đóng mở để lộ gương mặt. Tạo hình này nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme, với nhiều người so sánh cô với robot của Tesla.

Heidi Klum gây khó hiểu với bộ trang phục lấy cảm hứng từ điêu khắc, bị nhận xét giống "giấy ướt biết đi"

Ảnh: Cinefiloraptor

Katy Perry xuất hiện với mặt nạ tương lai, tạo hình gợi liên tưởng đến robot công nghệ cao

Ảnh: WireImage

Kim Kardashian cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích khi xuất hiện với mái tóc vàng và bộ bodysuit màu cam, chất liệu cứng, ôm sát cơ thể. Trang phục này bị so sánh với mẫu iPhone 17 phiên bản màu cam, thậm chí bị chê giống trang phục siêu anh hùng giá rẻ.

Rapper Cardi B gây tranh cãi với thiết kế của Marc Jacobs, khi nhiều người cho rằng bộ váy trông giống "ruột người" hoặc các hình ảnh liên quan đến y khoa. Một số ý kiến nhận định cô đã đi quá xa so với tinh thần của chủ đề.

Kim Kardashian gây thất vọng với bodysuit màu cam, bị so sánh với iPhone 17 và trang phục siêu anh hùng "rẻ tiền"

Ảnh: Invision

Chiếc váy Marc Jacobs được thiết kế riêng của Cardi B là một trong những bộ trang phục gây tranh cãi nhất Met Gala khi khiến người hâm mộ liên tưởng đến... "ruột người"

Ảnh: PA Wire

Nam ca sĩ Bad Bunny khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành một người cao tuổi với lớp hóa trang công phu. Màn hóa thân thành "ông già" của Bad Bunny đã truyền cảm hứng cho hàng loạt meme hài hước

Ảnh: Elle

Madonna gây chú ý với chiếc mũ gothic cao, khiến nhiều người liên tưởng đến các nhân vật phản diện trong phim, bao gồm quái vật trong The Babadook

Ảnh: vanityfair

Đáng chú ý, Met Gala 2026 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi đây là mùa đầu tiên sau khi Anna Wintour rút khỏi vai trò tổng biên tập Vogue Mỹ sau 37 năm, dù bà vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành sự kiện.

