Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nicole Kidman chuyển ra nước ngoài sinh sống sau ly hôn

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
15/10/2025 16:30 GMT+7

Sau khi thông báo ly hôn, thông tin Nicole Kidman nộp đơn xin cư trú tại Bồ Đào Nha bất ngờ được quan tâm trở lại. Điểm đến mà minh tinh 6X cân nhắc nằm ở khu nghỉ dưỡng nơi vợ chồng Hoàng tử Harry sinh sống.

Theo Mirror ngày 14.10, Nicole Kidman có thể sẽ sớm chuyển đến Bồ Đào Nha sinh sống. Trước đó, cô đã nộp đơn ly hôn với chồng là nam ca sĩ Keith Urban sau nhiều tháng sống ly thân.

Tài sản 'khủng' và hành trình mới của Nicole Kidman

Nguồn tin cho biết, Nicole Kidman đã nộp hồ sơ xin cư trú tại Bồ Đào Nha từ tháng 7. Khi đó, việc tên của Keith Urban không xuất hiện trong đơn đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của cặp đôi. Đến nay, việc họ chính thức ly hôn đã lý giải cho thắc mắc đó.

Nicole Kidman chuyển đến nước ngoài sau khi ly hôn - Ảnh 1.

"Thiên nga nước Úc" đang chuẩn bị một khởi đầu mới ở châu Âu sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Keith Urban

Ảnh: Instagram nicolekidman

Theo người thân cận, Nicole Kidman và Keith Urban không còn sống cùng nhau trong phần lớn mùa hè vừa qua, dù họ vẫn tổ chức kỷ niệm 19 năm ngày cưới vào cuối tháng 6. Nicole Kidman được cho là vẫn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân, trong khi Keith Urban đã buông tay và bạn bè của anh tin rằng cuộc chia ly là điều không thể tránh khỏi.

Khi thủ tục ly hôn được nộp lên tòa án Nashville (Mỹ), hai bên đã thống nhất về kế hoạch nuôi con. Theo đó, Nicole Kidman sẽ chăm sóc hai con gái Sunday Rose và Faith Margaret phần lớn thời gian trong năm. Nếu chuyển đến Bồ Đào Nha, nữ diễn viên Eyes Wide Shut nhiều khả năng sẽ đưa các con đi cùng.

Điểm đến được cho là Costaterra Golf and Ocean Club, một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở phía nam thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), nơi quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Hoàng tử Harry và Meghan Markle, George Clooney, Paris Hilton và Công chúa Eugenie.

Nicole Kidman chuyển đến nước ngoài sau khi ly hôn - Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng Costaterra Golf and Ocean Club - nơi Nicole Kidman được cho là đang tìm mua nhà, cũng là nơi ở của nhiều tên tuổi nổi tiếng

Ảnh: Dailymail

Theo báo chí Anh, năm ngoái Harry và Meghan đã chi khoảng 4,7 triệu USD để sở hữu căn biệt thự ven biển tại đây. Khu phức hợp này được phát triển bởi Mike Meldman, đồng sáng lập thương hiệu rượu tequila Casamigos của George Clooney, với tổng vốn đầu tư lên tới 557 triệu USD trên diện tích 72 mẫu đất.

Nicole Kidman đã bay đến Bồ Đào Nha vào tháng 7 để hoàn tất buổi phỏng vấn trực tiếp theo quy định về cư trú của nước này. Khi đó, việc Keith Urban không đi cùng được giải thích là do anh đang bận tour diễn. Tuy nhiên, động thái chuyển nhà của Nicole Kidman khiến công chúng bất ngờ, bởi hai người chỉ sở hữu bất động sản tại Mỹ và Úc - quê hương của Nicole Kidman.

Hiện chưa rõ việc phân chia tài sản sau ly hôn sẽ như thế nào, nhưng cả hai đang đồng sở hữu nhiều bất động sản tại Tennessee, New York, California, Sydney và New South Wales. Tổng giá trị tài sản được ước tính lên tới 282 triệu USD.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar công bố ngày 9.10, Nicole Kidman ẩn ý nói về sự kết thúc của cuộc hôn nhân và chia sẻ rằng mình đã vượt qua rất nhiều điều: "Khi tôi lớn tuổi hơn, tôi muốn có thể chia sẻ và truyền lại những gì mình đã học được. Tôi đã thấy nhiều, trải qua nhiều và vượt qua nhiều".

Nữ diễn viên cho rằng "những trải nghiệm tích lũy được" chính là phần đẹp nhất của tuổi trưởng thành: "Khi gặp khó khăn, bạn có thể nói: À, tôi từng ở trong tình huống này rồi, tôi biết cách đối mặt. Hoặc nếu chưa từng, bạn cũng sẽ hiểu rằng mình có thể vượt qua".

Nhiều người cho rằng Nicole Kidman đang ám chỉ cuộc ly hôn chấn động với Tom Cruise năm xưa, biến cố từng khiến cô suy sụp tinh thần, nhưng cũng giúp cô mạnh mẽ hơn để đối diện với hiện tại.

Tin liên quan

Nicole Kidman lần đầu xuất hiện sau ly hôn

Nicole Kidman lần đầu xuất hiện sau ly hôn

Minh tinh Nicole Kidman thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện hôm 4.10 (giờ địa phương). Màn lộ diện của 'thiên nga nước Úc' sau biến cố hôn nhân thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn đông đảo dân mạng.

Keith Urban chia tay Nicole Kidman do có tình mới trẻ đẹp hơn?

Khám phá thêm chủ đề

Nicole Kidman ly hôn cư trú Nghỉ dưỡng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận