Nicole Kidman chuyển ra nước ngoài sinh sống sau ly hôn

Theo Mirror ngày 14.10, Nicole Kidman có thể sẽ sớm chuyển đến Bồ Đào Nha sinh sống. Trước đó, cô đã nộp đơn ly hôn với chồng là nam ca sĩ Keith Urban sau nhiều tháng sống ly thân.

Tài sản 'khủng' và hành trình mới của Nicole Kidman

Nguồn tin cho biết, Nicole Kidman đã nộp hồ sơ xin cư trú tại Bồ Đào Nha từ tháng 7. Khi đó, việc tên của Keith Urban không xuất hiện trong đơn đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tình trạng hôn nhân của cặp đôi. Đến nay, việc họ chính thức ly hôn đã lý giải cho thắc mắc đó.

"Thiên nga nước Úc" đang chuẩn bị một khởi đầu mới ở châu Âu sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Keith Urban Ảnh: Instagram nicolekidman

Theo người thân cận, Nicole Kidman và Keith Urban không còn sống cùng nhau trong phần lớn mùa hè vừa qua, dù họ vẫn tổ chức kỷ niệm 19 năm ngày cưới vào cuối tháng 6. Nicole Kidman được cho là vẫn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân, trong khi Keith Urban đã buông tay và bạn bè của anh tin rằng cuộc chia ly là điều không thể tránh khỏi.

Khi thủ tục ly hôn được nộp lên tòa án Nashville (Mỹ), hai bên đã thống nhất về kế hoạch nuôi con. Theo đó, Nicole Kidman sẽ chăm sóc hai con gái Sunday Rose và Faith Margaret phần lớn thời gian trong năm. Nếu chuyển đến Bồ Đào Nha, nữ diễn viên Eyes Wide Shut nhiều khả năng sẽ đưa các con đi cùng.

Điểm đến được cho là Costaterra Golf and Ocean Club, một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ở phía nam thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), nơi quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Hoàng tử Harry và Meghan Markle, George Clooney, Paris Hilton và Công chúa Eugenie.

Khu nghỉ dưỡng Costaterra Golf and Ocean Club - nơi Nicole Kidman được cho là đang tìm mua nhà, cũng là nơi ở của nhiều tên tuổi nổi tiếng Ảnh: Dailymail

Theo báo chí Anh, năm ngoái Harry và Meghan đã chi khoảng 4,7 triệu USD để sở hữu căn biệt thự ven biển tại đây. Khu phức hợp này được phát triển bởi Mike Meldman, đồng sáng lập thương hiệu rượu tequila Casamigos của George Clooney, với tổng vốn đầu tư lên tới 557 triệu USD trên diện tích 72 mẫu đất.

Nicole Kidman đã bay đến Bồ Đào Nha vào tháng 7 để hoàn tất buổi phỏng vấn trực tiếp theo quy định về cư trú của nước này. Khi đó, việc Keith Urban không đi cùng được giải thích là do anh đang bận tour diễn. Tuy nhiên, động thái chuyển nhà của Nicole Kidman khiến công chúng bất ngờ, bởi hai người chỉ sở hữu bất động sản tại Mỹ và Úc - quê hương của Nicole Kidman.

Hiện chưa rõ việc phân chia tài sản sau ly hôn sẽ như thế nào, nhưng cả hai đang đồng sở hữu nhiều bất động sản tại Tennessee, New York, California, Sydney và New South Wales. Tổng giá trị tài sản được ước tính lên tới 282 triệu USD.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar công bố ngày 9.10, Nicole Kidman ẩn ý nói về sự kết thúc của cuộc hôn nhân và chia sẻ rằng mình đã vượt qua rất nhiều điều: "Khi tôi lớn tuổi hơn, tôi muốn có thể chia sẻ và truyền lại những gì mình đã học được. Tôi đã thấy nhiều, trải qua nhiều và vượt qua nhiều".

Nữ diễn viên cho rằng "những trải nghiệm tích lũy được" chính là phần đẹp nhất của tuổi trưởng thành: "Khi gặp khó khăn, bạn có thể nói: À, tôi từng ở trong tình huống này rồi, tôi biết cách đối mặt. Hoặc nếu chưa từng, bạn cũng sẽ hiểu rằng mình có thể vượt qua".

Nhiều người cho rằng Nicole Kidman đang ám chỉ cuộc ly hôn chấn động với Tom Cruise năm xưa, biến cố từng khiến cô suy sụp tinh thần, nhưng cũng giúp cô mạnh mẽ hơn để đối diện với hiện tại.