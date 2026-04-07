Vợ kém 60 tuổi của 'ông trùm Playboy' tái hôn sau 9 năm

Theo ghi nhận từ tạp chí People, Crystal Harris (39 tuổi) và hôn phu James Ward (42 tuổi) đã trao lời thề nguyện trong không gian riêng tư, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của họ. Địa điểm được lựa chọn là Aitutaki, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Cook. Sự kiện này thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ Playboy và giới truyền thông quốc tế.

Khác với quy mô xa hoa của hôn lễ đầu tiên, lễ cưới lần này được tổ chức theo hình thức đám cưới bí mật chỉ có cô dâu và chú rể. Crystal chia sẻ với phóng viên rằng họ không mời bất kỳ quan khách hay thành viên gia đình nào để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. “Chúng tôi muốn ngày trọng đại này chỉ dành riêng cho hai người, tại một nơi mà thiên nhiên và sự tĩnh lặng được đặt lên hàng đầu”, cựu người mẫu cho biết.

Crystal Harris và chú rể James Ward ẢNH: PEOPLE

Người chồng mới của Crystal, James Ward, là một nhân vật có tiếng trong giới bất động sản tại Hawaii. Bên cạnh công việc kinh doanh, anh còn là một nhiếp ảnh gia đại dương và là người sáng lập tổ chức bảo tồn biển. Theo trang tin Just Jared, cặp đôi gặp nhau lần đầu thông qua một nhóm bạn chung tại Hawaii vào giữa năm 2024.

Sự đồng điệu trong niềm đam mê du lịch và lối sống bền vững đã gắn kết hai người. Sau hơn một năm hẹn hò, James Ward đã cầu hôn Crystal trong một chuyến thám hiểm đại dương. Kể từ khi gắn bó với James, Crystal thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giản dị, tham gia vào các chiến dịch bảo vệ môi trường biển và rời xa các sự kiện thảm đỏ hào nhoáng của Hollywood.

Sự kiện tái hôn của Crystal Harris không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với cuộc hôn nhân gây tranh cãi của cô và Hugh Hefner vào năm 2012. Khi đó, ở tuổi 26, cô đã kết hôn với người sáng lập đế chế Playboy lúc bấy giờ đã 86 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cho đến khi Hugh qua đời năm 2017 ở tuổi 91.

Sự thật sau 'lâu đài Playboy': Crystal Harris tiết lộ góc khuất gây chú ý

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Star ngay sau lễ cưới, Crystal đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá khứ. Cô thừa nhận rằng việc sống tại biệt thự Playboy trong nhiều năm đã tạo ra một áp lực lớn về mặt tâm lý và hình thể. Crystal cho biết: "Trong cuộc hôn nhân trước, tôi luôn nỗ lực để trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi. Với James, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được chấp nhận bởi chính con người thật của mình".

Cô cũng làm rõ thông tin về tình cảm dành cho người chồng quá cố, khẳng định rằng giữa họ tồn tại sự tôn trọng và lòng biết ơn nhiều hơn là tình yêu lứa đôi nồng cháy. Việc bước tiếp sau 9 năm được Crystal mô tả là một quá trình tự chữa lành và tìm lại bản sắc cá nhân sau thời gian dài gắn liền với danh xưng "nàng thỏ".

Crystal Harris hiếm hoi chia sẻ về quá khứ và hành trình tìm lại bản thân sau nhiều năm rời xa hào quang ẢNH: INSTAGRAM CRYSTALMHARRIS

Sau sự ra đi của Hugh Hefner vào năm 2017, Crystal Harris đã trải qua một hành trình thay đổi đáng kể. Thay vì tiếp tục duy trì hào quang từ đế chế Playboy, cô bắt đầu bán đi các món trang sức đắt tiền và trang phục xa xỉ để gây quỹ từ thiện. Cô cũng chuyển sang chế độ ăn chay và tập trung vào việc viết sách. Cuốn hồi ký xuất bản trước đó của cô đã hé lộ nhiều góc khuất về cuộc sống bên trong "lâu đài Thỏ", nơi các quy tắc khắt khe về ngoại hình luôn được đặt ra.

Tờ Us Weekly cho biết, Crystal đã dành phần lớn thời gian trong 9 năm qua để đi du lịch khắp thế giới, nghiên cứu về tâm lý học và sức khỏe tinh thần. Việc kết hôn với một người đàn ông có chung lý tưởng sống như James Ward được xem là cái kết viên mãn cho hành trình thay đổi của cô. Hiện tại, cặp đôi dự định sẽ dành thời gian sinh sống tại Hawaii để tiếp tục các dự án bảo tồn đại dương và phát triển kinh doanh bất động sản.