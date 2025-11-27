Tổ chức lễ cưới tập thể cho 80 cặp đôi trong ngày hội Việt Nam hạnh phúc

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc gắn với giải thưởng truyền thông về quyền con người mang tên Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam. Đây là nơi những khoảnh khắc tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam được ghi lại bằng góc nhìn chân thực của hàng chục nghìn tác giả trong và ngoài nước.

Năm 2025, Việt Nam vươn lên vị trí 46, tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Đây là minh chứng cho thấy năng lượng tích cực lan tỏa từ đời sống của người dân, từ những chính sách nhân văn và từ khát vọng xây dựng một đất nước công bằng, ấm no và tràn đầy yêu thương.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Ảnh: BTC

Những giá trị này sẽ hội tụ trong ngày hội Việt Nam hạnh phúc, diễn ra từ ngày 5 - 7.12 tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), bao gồm 13 hoạt động nhằm lan tỏa những hình ảnh tích cực về đất nước và con người Việt Nam.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, đây không chỉ là ngày hội văn hóa nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định rằng hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, sự đoàn kết…

Có gì trong ngày hội Việt Nam hạnh phúc?

Một trong những hoạt động thú vị của ngày hội Việt Nam hạnh phúc là lễ cưới của 80 cặp đôi, dự kiến ra vào ngày 6.12. Với thông điệp Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc, sự kiện này nhằm tôn vinh 80 câu chuyện tình yêu tiêu biểu. Họ sẽ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, thực hiện nghi thức như trao nhẫn. Đây không chỉ là lễ cưới tập thể, mà còn là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu bền vững trong xã hội Việt Nam hiện đại.

Ngoài ra, trong 3 ngày diễn ra chương trình còn có các hoạt động như Không gian Trưng bày - Triển lãm - Trải nghiệm (19 - 22 giờ ngày 5.12 và 8 - 22 giờ ngày 6 và ngày 7.12) với các nội dung như Triển lãm Việt Nam hạnh phúc; khu vực Triển lãm tương tác số hóa; hoạt động ngoài trời Sức khỏe là hạnh phúc; Sân khấu hạnh phúc; Cây hạnh phúc; Bản đồ hạnh phúc… Từ đó, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp "hạnh phúc hiện hữu trong những điều giản dị của đời sống hằng ngày".

Nhiều hoạt động thú vị được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội Việt Nam hạnh phúc Ảnh: BTC

Trong đó, Cây hạnh phúc là dịp để người dân có thể gửi điều ước, thông điệp yêu thương. Hoạt động được tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, tượng trưng cho lời nguyện cầu quốc thái dân an, mái ấm bình yên; là nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Nhiều chương trình hấp dẫn hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người dân, trong đó phải kể đến lễ diễu hành Việt phúc Bách hoa bộ hành diễn ra vào ngày 7.12 quy tụ khoảng 800 người tham gia. Hay workshop Lăng kính hạnh phúc được tổ chức trong ngày 6 và 7.12 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, mang đến trải nghiệm đặc sắc về không gian sáng tạo cho những người yêu nhiếp ảnh và quay dựng.

Lễ khai mạc ngày hội Việt Nam hạnh phúc diễn ra lúc 8 giờ ngày 6.12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP.Hà Nội và đại diện các bộ, ngành. Trong khi đó, lễ trao giải Happy Vietnam 2025 được bắt đầu từ lúc 20 giờ ngày 6.12, trực tiếp trên VTV4. Chương trình gồm biểu diễn nghệ thuật, nghi lễ Thắp sáng Hạnh phúc Việt Nam, công bố các tác phẩm đoạt giải ảnh và video.