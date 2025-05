Tom Cruise tiết lộ nguyên do làm loạt phim 'Mission: Impossible'

7 phần phim Mission: Impossible (Nhiệm vụ: bất khả thi) đã ra rạp và phần thứ 8 Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng) cũng là phần cuối sẽ ra mắt tại các rạp chiếu toàn cầu cuối tháng này.

Quay trở lại năm 1996, điều gì đã khiến một Tom Cruise trẻ tuổi, đang nổi tiếng ở Hollywood nhờ những bộ phim ăn khách như A Few Good Men và Interview with the Vampire lại tham gia bộ phim hành động gián điệp này?

"Đó là âm nhạc", Tom Cruise nói đùa vào cuối tuần qua tại London, nơi anh tham gia vào một cuộc trò chuyện về sự nghiệp của mình trên sân khấu Viện phim Anh (BFI).

Tom Cruise tại buổi ra mắt phim Mission: Impossible - The Final Reckoning ở Seoul vào ngày 8.5 ẢNH: AFP

Bộ phim Mission: Impossible đầu tiên, Tom Cruise đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất. Anh đã chia sẻ với khán giả ở London rằng làm loạt phim này vì muốn thay đổi thể loại phim hành động.

"Tôi luôn nghĩ, chúng ta có thể làm gì với phim hành động. Tôi có thể phát triển thể loại phim này với lối kể chuyện nhiều cảm xúc hơn. Đó là sở thích của tôi. Vì vậy, tôi nghiên cứu các pha nguy hiểm, lắp đặt các máy quay ở nhiều góc để phát triển khả năng của mình".

Tom Cruise tự học diễn xuất và sản xuất phim

Giáo dục là một trong những chủ đề chính được Cruise nhắc đến. Nam diễn viên kỳ cựu này nói với công chúng ở London rằng anh không tham gia bất kỳ khóa đào tạo diễn xuất chính thức nào mà tự lập "trường điện ảnh" của mình bằng cách nghiên cứu sự nghiệp của các diễn viên, đạo diễn, DOP rồi liên hệ với họ để xin lời khuyên khi sự nghiệp của anh phát triển.

"Tôi từng hỏi Scorsese, Hoffman, Newman, Spielberg. Và mỗi bước đi, tôi đều nghiên cứu về phim ảnh, hệ thống hãng phim, cách thức phân phối", Tom Cruise tiết lộ, đồng thời nói thêm rằng khi còn là một diễn viên trẻ, anh luôn "buộc các hãng phim" gửi anh đến nhiều quốc gia để tìm hiểu cách làm phim bên ngoài nước Mỹ.

"Vào thời điểm đó, Hollywood chỉ nói về nước Mỹ, nhưng tôi lại nói nhiều về toàn cầu", anh xác nhận.

Tom Cruise tự đóng pha nguy hiểm trong Mission: Impossible - The Final Reckoning ẢNH: CJ CGV

Tom Cruise cho biết anh dành nhiều tháng để trải nghiệm ở các quốc gia và giới thiệu cho các hãng phim ý tưởng về buổi ra mắt thảm đỏ quốc tế. "Tôi nghĩ ra ý tưởng tổ chức buổi ra mắt phim trên thảm đỏ tại nhiều nước để chúng tôi có thể mang văn hóa Hollywood đến những nơi này và sau đó lan rộng khắp nơi", Cruise nói.

Trong buổi nói chuyện, Tom Cruise chia sẻ những kỷ niệm khi quay phim A Few Good Men. Được đạo diễn bởi Rob Reiner, bộ phim kinh điển giành giải Oscar này chứng kiến Cruise đối đầu với Jack Nicholson. Anh mô tả được làm việc với Nicholson là một "trải nghiệm phi thường".

Nói về Top Gun, Cruise cho biết lần đầu gặp đạo diễn của bộ phim là Tony Scott qua lời giới thiệu của anh trai Ridley Scott. Nam tài tử từng quay Legend (1985) do Ridley đạo diễn.

Cruise nói với khán giả rằng anh ấn tượng khi gặp Tony và muốn thực hiện Top Gun. Anh thỏa thuận để đóng vai chính và đàm phán một thỏa thuận khác với hãng phim - cho phép anh tiếp cận "mọi khía cạnh của quá trình sản xuất" để xem cách các nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và Don Simpson tạo nên bom tấn này.

Sau thành công của Top Gun, Tom Cruise kể hãng phim ngay lập tức thảo luận với anh về phần tiếp theo, nhưng anh liên tục từ chối lời đề nghị của họ. "Họ thực sự muốn tôi làm đi làm lại Top Gun. Nhưng tôi muốn phát triển tài năng của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau và muốn có nhiều thử thách hơn", anh nói.

Tom Cruise đến London để nhận học bổng BFI do Viện phim Anh trao tặng cho các cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của họ cho nền văn hóa phim ảnh hoặc truyền hình vào ngày 12.5. Những người được vinh danh học bổng BFI trước đây bao gồm Spike Lee, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Tilda Swinton, David Lean, Michael Powell, Steve McQueen, Orson Welles, Ridley Scott, Bernardo Bertolucci…

Tom Cruise sẽ có mặt tại LHP Cannes vào tuần này để ra mắt Mission: Impossible – The Final Reckoning. Bộ phim Tom Cruise tái hợp với Christopher McQuarrie từ một kịch bản do anh viết cùng Erik Jendresen.