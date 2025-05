Tom Cruise và Ana de Armas dành thời gian bên nhau

Trong các bức ảnh và video do một người qua đường chụp rồi chia sẻ trên X, Tom Cruise được nhìn thấy đang đi bộ cùng Ana de Armas. Hai người mặc giản dị với áo thun, quần jeans.

Cặp đôi đi dạo khi đội ngũ an ninh của họ ở gần đó. Hai ngôi sao dường như đang tận hưởng thời gian bên nhau khi họ thong thả đi xuống một trong những con đường mòn trong công viên. Cả hai đang làm việc cùng nhau trong một dự án sắp tới.

Ngôi sao Tom Cruise nổi tiếng qua các phim hành động ẢNH: AFP

Một ngày trước chuyến đi chơi công viên, Tom Cruise và Ana de Armas được chụp ảnh ở London khi cùng nhau bước ra khỏi trực thăng. Một nguồn tin nói với tờ People vào thời điểm đó rằng "có thể" họ đang mừng sinh nhật của Armas.

Trước đó, 2 ngôi sao không hề có mối quan hệ lãng mạn, một nguồn tin từng chia sẻ với tạp chí People.

Tom Cruise và Ana de Armas sẽ tham gia một dự án mới

Khi Tom Cruise và Ana de Armas lần đầu tiên bị phát hiện đi cùng nhau vào tháng 2, một nguồn tin đã nói với báo giới rằng họ đang dùng bữa tối với người đại diện của mình để "thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai". Nguồn tin cũng lưu ý rằng họ "có vẻ không có mối quan hệ lãng mạn nào" và "chỉ là bạn bè".

Sau đó Tom Cruise và ngôi sao phim The Gray Man cũng được nhìn thấy đến London bằng trực thăng vào ngày 14.3. Họ đi cùng với Doug Liman, đạo diễn phim Edge of Tomorrow và American Made có Tom Cruise đóng chính. Tên của dự án phim mà họ đang thực hiện vẫn chưa được nêu rõ.

Nữ diễn viên gốc Cuba - Ana de Armas ẢNH: AFP

Cả Tom Cruise và Ana de Armas đều nổi tiếng với các pha đóng thế trong phim của họ. Ana de Armas xuất hiện trong bom tấn hành động ăn khách No Time to Die và bộ phim sắp ra mắt From the World of John Wick: Ballerina (ra rạp vào ngày 6.6). Trước đó, cô từng ca ngợi tài năng của Tom Cruise trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với tờ USA Today.

Cô chia sẻ: "Tôi chưa thể đạt đến đẳng cấp của Tom Cruise. Nhưng giờ tôi có thể đánh giá cao những gì anh ấy làm và hoàn toàn hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tom thật tuyệt vời".

Tom Cruise đóng chính kiêm sản xuất bom tấn Mission: Impossible - The Final Reckoning, ra rạp vào ngày 23.5 tới.