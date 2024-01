Tóm gọn hơn 1,7 tấn ma túy chủ yếu 'bay' từ châu Âu về Việt Nam

Ma túy tổng hợp ngụy trang trong máy nén không khí được vận chuyển từ Đức về sân bay Nội Bài do Hải quan Hà Nội và Công an TP.Hà Nội phối hợp bắt giữ (ngày 11.5.2023) NGỌC LINH

Vận chuyển trái phép ma túy tăng cả về tính chất và mức độ

Theo Cục Hải quan TP.Hà Nội (Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính), những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế, thương mại thế giới, xu thế toàn cầu hóa, lưu lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu nói chung và hàng hóa, hành khách vận chuyển qua đường hàng không, chuyển phát nhanh tăng lên nhanh chóng.

Kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu năm 2023 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đạt 9,68 tỉ USD (kim ngạch tờ khai điện tử là 8,96 USD; kim ngạch tờ khai phi mậu dịch là 0,72 tỉ USD).

Bình quân mỗi ngày có 208 chuyến bay, 36.811 lượt hành khách quốc tế đến và đi. Cùng với sự phát triển này, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh có xu hướng tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP.Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không diễn biến rất phức tạp.

Ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hà Nội, cho hay các đối tượng tội phạm lợi dụng chủ trương cải cách hiện đại hóa để buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ; đặc biệt là hàng hóa qua sân bay quốc tế Nội Bài, các điểm thông quan, kho hàng không kéo dài, kho chuyển phát nhanh.

Đặc biệt, năm 2023 tình hình trên có chiều hướng gia tăng. Không chỉ trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng còn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Nam Định…

19 chuyên án, bắt giữ 138 vụ với hơn 1,7 tấn ma túy

Trước tình hình trên, Cục Hải quan TP.Hà Nội đã xây dựng các chuyên án, thu thập thông tin, phân tích, lựa chọn đối tượng rủi ro để soi chiếu hàng hóa và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an liên tiếp phát hiện, đấu tranh bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh và đường bưu điện từ các nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Đức, Hà Lan… về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ lượng lớn các loại ma túy.

Cụ thể, tổng số vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý từ năm 2021 - 2023 thông qua 19 chuyên án là 138 vụ (cơ quan hải quan phát hiện qua soi chiếu và các biện pháp nghiệp vụ kiểm hóa 124 vụ, cơ quan công an cung cấp thông tin 14 vụ).

Trong đó, số vụ đã bắt giữ, xử lý là 115 vụ; số vụ tồn và số vụ đang triển khai xử lý là 23 vụ; phối hợp bắt giữ 93 đối tượng. Tổng số ma túy triển khai chuyên án bắt giữ, xử lý là hơn 1,7 tấn các loại.

Đáng chú ý, số vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chiếm áp đảo với 68 vụ (cơ quan hải quan phát hiện qua soi chiếu và các biện pháp nghiệp vụ kiểm hóa 60 vụ và cơ quan công an cung cấp thông tin 8 vụ). Số ma túy triển khai chuyên án bắt giữ, xử lý là hơn 1,2 tấn các loại.

Đại diện Cục Hải quan TP.Hà Nội thông tin thêm, số vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý tại các chi cục khác (Bắc Hà Nội, Chuyển phát nhanh, Gia Thụy) là 70 vụ với số ma túy triển khai chuyên án bắt giữ, xử lý là hơn 498 kg ma túy các loại.

Phát biểu tại Hội nghị công tác phòng, chống ma túy qua đường hàng không diễn ra ngày 19.1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: công tác phòng, chống ma túy có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chất sống còn, quá trình đấu tranh rất khó và nguy hiểm. Do đó, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ mới có thể đem lại hiệu quả cao nhất.

Ông Phớc đề nghị hai lực lượng công an và hải quan cần tăng cường quan hệ phối hợp tốt hơn nữa, đặc biệt là việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị công an đóng tại địa phương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an với ngành hải quan từ lúc phát hiện nghi vấn, có tin báo đến quá trình đấu tranh, triệt phá.

Người đứng đầu ngành tài chính thông tin thêm: "Bộ Tài chính đang và sẽ tiếp tục dành sự quan tâm cho việc hiện đại hóa trang thiết bị phòng, chống ma túy. Vừa qua, chúng tôi đã trang cấp thêm hệ thống máy soi cho cơ quan hải quan; tới đây, cũng sẽ trang cấp cho lực lượng công an. Bộ Tài chính cũng sẽ đề xuất đưa việc đầu tư các trang thiết bị phòng, chống ma túy hiện đại vào chương trình mục tiêu để góp phần hỗ trợ các lực lượng đấu tranh hiệu quả hơn".