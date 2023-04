Vận chuyển ma túy qua đường hàng không gia tăng

Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả THU DỊU

Chiều 3.4, Tổng cục Hải quan cho biết: 3 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 154,27 tỉ USD, giảm 13,3% (tương ứng giảm 23,62 tỉ USD) so với cùng kỳ 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 79,17 tỉ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm 10,71 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 75,1 tỉ USD, giảm 14,7% (tương ứng giảm 12,91 tỉ USD) so với cùng kỳ 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3.2023 ước tính thặng dư 645 triệu USD. Như vậy, lũy kế 3 tháng từ đầu năm 2023, cả nước ước tính thặng dư 4,07 tỉ USD.

Đặc biệt, theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, việc vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không có chiều hướng tăng đột biến cả về số lượng vụ việc, khối lượng tang vật vi phạm. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn vừa thông qua cất giấu, ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý ký gửi thông thường, thậm chí các đối tượng liều lĩnh mang theo hành lý xách tay. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy tổng hợp có chiều hướng chuyển dịch tập trung nhiều tại sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là các chuyến bay từ Mỹ, các nước thuộc khối Liên minh châu Âu.

Trước tình hình trên, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, cảng hàng không, vùng biên và địa bàn nội địa. Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, cảnh báo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm.

Theo thống kê, từ 16.12.2022 - 15.3.2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.657 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.000 tỉ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 5 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 179 tỉ đồng.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy từ 16.12.2022 - 15.3.2023, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 38 vụ, 55 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 20 vụ. Tang vật thu được gồm: 30,4kg heroin; 4,5kg cần sa; 72,7kg ketamin; 11kg cocain; 11,3kg methamp-hetamin; 221,8kg thuốc lắc; 3,1kg và 7.500 viên ma túy các loại khác.