Tom Hanks nổi đóa khi vợ bị fan xô ngã

Tối 16.6 (giờ Mỹ), tài tử Tom Hanks cùng bà xã Rita Wilson đã gặp phải sự cố trên đường đi ăn tối. Sau khi rời tòa nhà để di chuyển ra xe, vợ chồng nam diễn viên bị nhiều người hâm mộ bắt gặp và tiếp cận trò chuyện, chụp hình, xin chữ ký. Tom Hanks vẫn lịch sự chào người hâm mộ đứng dọc đường. Tuy nhiên, một fan cuồng đã xộc qua lớp vệ sĩ, vô tình đẩy nữ diễn viên Rita Wilson khiến cô mất thăng bằng, suýt té ngã.

Chứng kiến vợ bị fan làm phiền, Tom Hanks vội vã chạy đến sát bên bà xã. Tài tử Forrest Gump mất bình tĩnh và quát lớn: “Đây là vợ tôi. Lùi lại ngay. Các vị định đẩy ngã vợ tôi ư?". Vì quá bực tức trước khung cảnh hỗn loạn, Tom Hank còn vô tình văng tục. Tài tử 65 tuổi được những người đi cùng trấn an và hộ tống lên xe. Trong khi đó, người fan cuồng chủ động lùi lại và ngượng ngùng xin lỗi vợ chồng Tom Hanks. Rất may mắn, bà xã của nam diễn viên không bị xây xát gì.





Theo ET Online, Tom Hanks và bà xã đang trên đường về nhà sau khi ăn tối ở một nhà hàng sushi tại Manhattan, New York. Những ngày qua, nam diễn viên bận rộn với lịch trình quảng bá phim Elvis tại Brisbane, Úc và chỉ mới trở về Mỹ đoàn tụ gia đình hồi đầu tuần. Trong giới nghệ sĩ, Tom Hanks nổi danh là người lịch thiệp và cư xử tử tế với người hâm mộ. Tuy nhiên, có lẽ do quá lo lắng cho sức khỏe của vợ nên nam diễn viên không kìm nén được sự tức giận.

Tom Hanks và Rita Wilson kết hôn vào năm 1988. Họ có 2 con trai và được xem một trong những cặp đôi đẹp nhất Hollywood. Dù đã bước qua tuổi U.70 nhưng vợ chồng Tom Hanks vẫn rất mặn nồng và thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sự chung thủy, cuộc sống gia đình dung dị của cặp sao được rất nhiều người ngưỡng mộ. Những năm gần đây, Rita Wilson đã không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Ngược lại, Tom Hanks vẫn năng nổ đóng phim và duy trì sức hút của một ngôi sao hạng A. Trong 2022, nam diễn viên dự kiến sẽ có 3 bộ phim được ra mắt bao gồm: Elvis, Pinnochio và A man called Otto.