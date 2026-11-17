Ngày 17.11, một lãnh đạo Chi cục Thủy sản và biển đảo Đắk Lắk cho biết phòng chuyên môn đang rà soát, thống kê số liệu thiệt hại tại vùng nuôi trồng tôm hùm ở khu vực Xuân Đài sau đợt mưa lớn vừa qua.

Vị lãnh đạo cho biết, số liệu thiệt hại chưa thể thống kê ngay, phòng chuyên môn đang tiếp tục rà soát, ghi nhận. Do ảnh hưởng của nước ngọt tràn về, tôm hùm không bị chết ngay lập tức mà sẽ kéo dài trong nhiều ngày khi sức khỏe tôm yếu dần.

Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) ghi nhận tình trạng tôm hùm chết ngạt hàng loạt ẢNH: CTV

"Tôm chất lượng tốt thì giá cả sẽ cao, còn tôm chất lượng không đảm bảo thì giá thấp. Bà con vốn đã chịu rủi ro thiên tai nay lại gặp thêm vấn đề giá cả nên chịu nhiều thiệt thòi. Về phía quản lý Nhà nước, chúng tôi vẫn tích cực tuyên truyền, đề nghị các doanh nghiệp, nhà thu mua cố gắng hỗ trợ để bà con đỡ bớt phần nào thiệt hại", vị lãnh đạo này thông tin.

Theo ghi nhận, trước đợt mưa lớn, nhiều người dân đã chủ động hạ độ sâu lồng nuôi xuống thấp để giảm thiểu thiệt hại do sốc nước ngọt. Về công tác cảnh báo thiên tai, cơ quan chuyên môn khẳng định các khuyến cáo luôn được duy trì thường xuyên theo mùa vụ.

Sau đợt mưa lớn vừa qua, nhiều hộ nuôi tôm hùm ở phường Xuân Đài, phường Sông Cầu (Đắk Lắk) phản ánh tôm đã chết ngạt do ảnh hưởng bởi nước ngọt. Giá thu mua của tôm hùm chết ngạt đang dao động từ 400.000 đến hơn 600.000 đồng/kg.

Sau khi xuất hiện tình trạng tôm hùm chết ngạt hàng loạt, các hộ gia đình có nuôi trồng đều phải túc trực, liên tục vận chuyển vào bờ để bán lại cho thương lái. Có hộ gia đình phải thức trắng đêm để di chuyển lồng bè, giảm thiểu thiệt hại.

Ông P.T (ở phường Xuân Đài) cho hay, khi dự báo có mưa lớn, gia đình đã di chuyển lồng bè đến khu vực an toàn để đảm bảo tôm hùm không bị thiếu ô xy - nguyên nhân dẫn đến tôm chết ngạt.

Ông T. thông tin, 2 ngày qua, tình trạng tôm hùm chết ngạt xuất hiện rất nhiều ở vịnh Xuân Đài. Nhiều hộ dân phải bán giá rẻ cho thương lái. Đến nay, tình hình tôm chết ngạt đã giảm so với hôm qua (ngày 16.11).

