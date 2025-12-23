Tom & Jerry lần đầu xuyên không đến Tử Cấm Thành

Đánh dấu sự hợp tác giữa các nhà làm phim hoạt hình Trung Quốc và Warner Bros Pictures, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí không chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần mà còn là cuộc thử nghiệm táo bạo khi đưa hai nhân vật biểu tượng của văn hóa Mỹ hòa nhập vào bối cảnh thần thoại phương Đông.

Tom & Jerry rượt đuổi 'xuyên không'

Khác với những bối cảnh ngôi nhà quen thuộc suốt 85 năm qua, lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, Tom và Jerry bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới. Trong phim, Tom đảm nhận vai trò bảo vệ tại một bảo tàng cổ, trong khi Jerry vẫn giữ trọng trách… nghịch ngợm. Sự cố xảy ra khi cả hai vô tình kích hoạt một chiếc la bàn ma thuật, bị hút vào cổng thời gian và lạc đến Trung Hoa thời xa xưa.

Tại đây, cuộc rượt đuổi kinh điển của cặp đôi mèo - chuột diễn ra giữa bối cảnh kinh kỳ náo nhiệt với hàng quán đèn lồng, núi non trùng điệp và những công trình kiến trúc mang dáng dấp Tử Cấm Thành. Không chỉ đối đầu nhau, Tom và Jerry còn phải chạm trán với những sinh vật kỳ ảo trong truyền thuyết như rồng phun lửa, các vị thần hộ vệ và cả những đối thủ chuột bí ẩn.

Màn rượt đuổi tranh giành chiếc la bàn thần kỳ được thể hiện trên phông nền mang đậm phong cách nghệ thuật Á Đông với bóng dáng của các binh khí và thần thú Ảnh: ĐPCC

Theo tờ Deadline, đạo diễn Trương Cương (Zhang Gang) đảm nhiệm vai trò chỉ đạo bộ phim chia sẻ, nguồn cảm hứng của bộ phim bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ ông về những vật trang trí trên mái nhà cổ ở Bắc Kinh. Từ hình ảnh vị thần cưỡi phượng hoàng, ê kíp đã sáng tạo nên một câu chuyện pha trộn hài hòa giữa sự hài hước kiểu Mỹ và thần thoại Trung Hoa. Để tái hiện chân thực, nhóm sản xuất đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thực địa tại Tử Cấm Thành nhằm hiểu rõ các truyền thuyết đằng sau những hình tượng này.

Thách thức đồ họa

Ông Dương Thiệu Tĩnh (Yang Shaojing), nhà sản xuất chính kiêm Tổng giám đốc Origin Animation Studio, cho biết việc kết hợp phong cách hoạt hình là thách thức lớn nhất của dự án kéo dài 5 năm này.

Nếu như Tom & Jerry nổi tiếng với kỹ thuật co giãn cực độ (squash and stretch) và những chuyển động phóng đại đậm chất phương Tây, thì hoạt hình Trung Quốc lại thiên về những sắc thái biểu diễn tinh tế của phương Đông.

“Quá trình chuyển đổi từ 2D sang 3D vô cùng khó khăn. Về mặt kỹ thuật, hoạt hình 2D chỉ sử dụng sáu góc quay chính, nhưng 3D yêu cầu kết xuất 360 độ đầy đủ”, đạo diễn Trương Cương tiết lộ. Ê kíp đã phải vẽ mọi thứ bằng 2D trước, sau đó các họa sĩ 3D phải nắm vững kỹ thuật truyền thống để áp dụng vào mô hình ba chiều.

Tạo hình 3D sắc nét của bộ đôi mèo - chuột trên nền bối cảnh núi non hùng vĩ, đánh dấu bước chuyển mình về mặt hình ảnh so với các phiên bản hoạt hình truyền thống Ảnh: ĐPCC

Nhờ sự đầu tư công phu về công nghệ nén và biến dạng hình ảnh, những pha hài hước vật lý kinh điển như cảnh Tom bị ép dẹp lép hay biến thành tổ ong vẫn được tái hiện nguyên vẹn, sống động và đầy hoài niệm trên nền đồ họa hiện đại.

Dù thay đổi bối cảnh, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí vẫn giữ nguyên "đặc sản" là những tràng cười sảng khoái từ những màn mèo vờn chuột bất tận. Với màu sắc rực rỡ, âm thanh sống động và cốt truyện đề cao sự đồng hành, bộ phim là cầu nối gắn kết các thế hệ.

Hình ảnh chiếc tivi cũ phát sóng logo kinh điển của Tom & Jerry, chi tiết gợi nhắc ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Ảnh: ĐPCC

Tại Trung Quốc, bộ phim đã khởi chiếu từ tháng 8.2025 và nhận được phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố bản địa và thương hiệu quốc tế. Bộ phim được đề cử giải Cúp Vàng cho hạng mục phim hoạt hình tại Lễ hội Điện ảnh Quốc tế Thượng Hải lần thứ 27 (SIFF).

Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí với phiên bản lồng tiếng Việt được phân loại P (phù hợp cho mọi lứa tuổi). Đây được xem là lựa chọn lý tưởng để các gia đình cùng “mở bát” năm mới 2026, cùng nhau ôn lại tuổi thơ dữ dội dưới một lăng kính mới lạ và hấp dẫn hơn.