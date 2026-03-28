Tôn Tuyết Ninh tỏa sáng trong thiết kế Việt tại Shanghai Fashion Week

Tại Shanghai Fashion Week 2026, NTK Linh Nga đã trình làng bộ sưu tập "La Mer" (Biển), lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí và sức sống mãnh liệt của đại dương. Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là sự góp mặt của người đẹp Tôn Tuyết Ninh.
Tôn Tuyết Ninh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt trong các dự án phim cổ trang và tiên hiệp. Nữ diễn viên sinh năm 1993 chinh phục khán giả không chỉ bởi ngoại hình ngọt ngào, thanh tú mà còn nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, lăn xả trong các cảnh quay hành động, võ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim được yêu thích như Đường Triều Quỷ Sự Lục (vai Anh Đào), Triều Tuyết Lục (vai Thái Hà) hay Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân…
Trong trang phục lộng lẫy được đính kết thủ công tinh xảo, Tôn Tuyết Ninh khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, giúp các thiết kế Việt tỏa sáng rực rỡ trên sàn runway châu Á.
Tôn Tuyết Ninh đảm nhận vị trí vedette
Các thiết kế nổi bật trong bộ sưu tập "La Mer" của Linh Nga Couture
