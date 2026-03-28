Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tôn Tuyết Ninh tỏa sáng trong thiết kế Việt tại Shanghai Fashion Week

Hữu Tín
28/03/2026 13:56 GMT+7

Góp mặt tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week 2026), nữ diễn viên Trung Quốc Tôn Tuyết Ninh gây chú ý khi sải bước trong thiết kế của nhà mốt Việt Linh Nga Couture. Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm thương hiệu này nỗ lực đưa thời trang Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Tại Shanghai Fashion Week 2026, NTK Linh Nga đã trình làng bộ sưu tập "La Mer" (Biển), lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí và sức sống mãnh liệt của đại dương. Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là sự góp mặt của người đẹp Tôn Tuyết Ninh.

Tôn Tuyết Ninh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt trong các dự án phim cổ trang và tiên hiệp. Nữ diễn viên sinh năm 1993 chinh phục khán giả không chỉ bởi ngoại hình ngọt ngào, thanh tú mà còn nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, lăn xả trong các cảnh quay hành động, võ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim được yêu thích như Đường Triều Quỷ Sự Lục (vai Anh Đào), Triều Tuyết Lục (vai Thái Hà) hay Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân…

Trong trang phục lộng lẫy được đính kết thủ công tinh xảo, Tôn Tuyết Ninh khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, giúp các thiết kế Việt tỏa sáng rực rỡ trên sàn runway châu Á.

Tôn Tuyết Ninh khoe sắc trong thiết kế đính đá lấp lánh. Những chi tiết đính kết tỉ mỉ ở phần ngực áo giúp tôn lên bờ vai trần gợi cảm của nữ diễn viên

Ảnh: SHFSW

Các thiết kế nổi bật trong bộ sưu tập "La Mer" của Linh Nga Couture

Ảnh: SHFSW

Dàn mẫu quốc tế sải bước trong những thiết kế lấy cảm hứng từ những dải san hô và bọt biển, tạo nên hiệu ứng thị giác huyền ảo dưới ánh đèn sân khấu

Ảnh: SHFSW

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là sự giao thoa giữa nghệ thuật Haute Couture và thiên nhiên, nơi những đường cắt tinh xảo, chất liệu bay bổng cùng bảng màu biến ảo tái hiện từng con sóng, ánh sáng và chiều sâu bất tận của biển cả

Ảnh: SHFSW

Trang phục được hoàn thiện bởi các phụ kiện đồng điệu như hoa tai pha lê bản lớn và trang sức tóc đính kết tỉ mỉ, giúp tôn lên thần thái kiêu sa và cuốn hút

Ảnh: SHFSW


Từng bước đi uyển chuyển kết hợp cùng thiết kế váy dài bay bổng như tái hiện nhịp điệu của những con sóng bất tận ngoài đại dương

Ảnh: SHFSW


NTK Linh Nga (giữa) rạng rỡ nắm tay Tôn Tuyết Ninh (phải) và dàn người mẫu trong phần chào kết show diễn tại Thượng Hải

Ảnh: SHFSW

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận