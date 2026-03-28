Tôn Tuyết Ninh tỏa sáng trong thiết kế Việt tại Shanghai Fashion Week

Tại Shanghai Fashion Week 2026, NTK Linh Nga đã trình làng bộ sưu tập "La Mer" (Biển), lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí và sức sống mãnh liệt của đại dương. Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là sự góp mặt của người đẹp Tôn Tuyết Ninh.

Tôn Tuyết Ninh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt trong các dự án phim cổ trang và tiên hiệp. Nữ diễn viên sinh năm 1993 chinh phục khán giả không chỉ bởi ngoại hình ngọt ngào, thanh tú mà còn nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, lăn xả trong các cảnh quay hành động, võ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim được yêu thích như Đường Triều Quỷ Sự Lục (vai Anh Đào), Triều Tuyết Lục (vai Thái Hà) hay Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân…

Trong trang phục lộng lẫy được đính kết thủ công tinh xảo, Tôn Tuyết Ninh khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, giúp các thiết kế Việt tỏa sáng rực rỡ trên sàn runway châu Á.

Tôn Tuyết Ninh đảm nhận vị trí vedette

Tôn Tuyết Ninh khoe sắc trong thiết kế đính đá lấp lánh. Những chi tiết đính kết tỉ mỉ ở phần ngực áo giúp tôn lên bờ vai trần gợi cảm của nữ diễn viên Ảnh: SHFSW

Các thiết kế nổi bật trong bộ sưu tập "La Mer" của Linh Nga Couture Ảnh: SHFSW

Dàn mẫu quốc tế sải bước trong những thiết kế lấy cảm hứng từ những dải san hô và bọt biển, tạo nên hiệu ứng thị giác huyền ảo dưới ánh đèn sân khấu Ảnh: SHFSW

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là sự giao thoa giữa nghệ thuật Haute Couture và thiên nhiên, nơi những đường cắt tinh xảo, chất liệu bay bổng cùng bảng màu biến ảo tái hiện từng con sóng, ánh sáng và chiều sâu bất tận của biển cả Ảnh: SHFSW

Trang phục được hoàn thiện bởi các phụ kiện đồng điệu như hoa tai pha lê bản lớn và trang sức tóc đính kết tỉ mỉ, giúp tôn lên thần thái kiêu sa và cuốn hút Ảnh: SHFSW





Từng bước đi uyển chuyển kết hợp cùng thiết kế váy dài bay bổng như tái hiện nhịp điệu của những con sóng bất tận ngoài đại dương Ảnh: SHFSW



