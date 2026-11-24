Sáng 24.11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Tham dự lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu, gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể T.Ư; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Cùng dự còn có đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo...

Nhắc lại dấu mốc lịch sử năm 1946, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm nền tảng cho nền văn hóa mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặt văn hóa trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá chặng đường 80 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, văn hóa luôn gắn bó với từng giai đoạn cách mạng, từ phong trào bình dân học vụ, sự cống hiến của trí thức, văn nghệ sĩ trong kháng chiến đến công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế như tình trạng ứng xử thiếu văn hóa, suy giảm đạo đức ở một bộ phận xã hội; chênh lệch trong tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, nhóm dân cư.

Cạnh đó, việc bảo vệ di sản, bồi dưỡng tài năng chưa được coi trọng đúng mức; có nơi đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

5 định hướng lớn phát triển văn hóa trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Thành quả phát triển phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước, đề cao sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Cần bảo đảm quyền sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng văn hóa, chú trọng các vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp lòng yêu nước, nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: TUẤN MINH

Thứ ba, giữ gìn bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc; bảo vệ giá trị gốc của di sản, chăm lo đào tạo tài năng và tạo môi trường thuận lợi để trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo.

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa văn hóa Việt Nam trong thời đại số, hội nhập quốc tế. Cần phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo gắn với bảo vệ quyền tác giả và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên bảo tồn di sản, nghệ thuật truyền thống và bồi dưỡng tài năng. Việc đánh giá kết quả phải dựa trên giá trị thực chất đối với con người và cộng đồng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết việc chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đây là dịp để các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc thông qua những hoạt động thiết thực như gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng sinh hoạt nghệ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến, để những giá trị tốt đẹp của dân tộc trở thành sức mạnh đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.