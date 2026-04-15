Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Việt-Trung ưu tiên cao nhất hợp tác đường sắt

Ông Tập Cận Bình chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ẢNH: TTXVN

Việt Nam là phương hướng ưu tiên của Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội XIV và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em, và vừa qua đã có nhiều hình thức thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khóa mới mong muốn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm. ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị; nhất quán thực hiện chính sách "một Trung Quốc".

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra, sớm thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, du lịch

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ hai đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm ẢNH: TTXVN

Theo đó, thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể "6 hơn", duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát hiệu hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc chính thức tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027", nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước du lịch theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp; tăng cường trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; tăng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng, tăng cường hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026, 2027 tại mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt. Đồng thời, chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh.

Cùng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; cung cấp nhiều hơn nữa học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của hai nước.

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: TTXVN

Thực sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Tập Cận Bình đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược, tăng cường truyền thống giao lưu cấp cao, phát huy vai trò đặc biệt của kênh Đảng, đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đề nghị thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" với Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai"; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Ông Tập Cận Bình hoan nghênh càng nhiều hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư; tăng cường kết nối chính sách khoa học công nghệ, triển khai giao lưu nhân văn phong phú và đa dạng.

Đồng thời, tích cực thực hiện các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu, cùng giữ gìn môi trường quốc tế ổn định, cởi mở và hợp tác, cùng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Việt - Trung trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ nghiêm túc đồng thuận giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc thực hiện DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.