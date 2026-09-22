Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mỹ khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức của Liên Hiệp Quốc, bạn bè Mỹ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Trong không khí thân mật, ấm áp tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Đối với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Mỹ, có cơ hội được học tập tại những trường đại học hàng đầu, làm việc tại các tập đoàn lớn, nghiên cứu ở những phòng thí nghiệm tiên tiến, khởi nghiệp bằng những công nghệ mới. Đó là thành công của chính các bạn, là niềm tự hào của cộng đồng và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối.

Nguồn lực vật chất phải đi cùng với nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Có như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với những biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại, đó là một cuộc sống bình yên, tự do lao động, học tập, sáng tạo, là lòng nhân ái, sự bao dung, niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn đồng bào Việt Nam tại Mỹ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Mỹ; tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Mỹ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo; tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Mỹ.

Mỗi người Việt Nam thành công tại Mỹ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu tri thức. Mỗi sinh viên có thể tạo thêm một kết nối giữa hai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của "tình dân tộc - nghĩa đồng bào".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào Việt Nam ở Mỹ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Mỹ cần phát huy vai trò là những "đại sứ văn hóa", mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với người dân Mỹ và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đã thưởng thức chương trình nghệ thuật Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc. Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trao Huân chương hữu nghị tặng những người bạn Mỹ

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Mỹ ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp gỡ những người bạn Mỹ đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm; khẳng định, nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản.

Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Nhiều người đã dành cho những công việc đó một phần rất lớn cuộc đời mình.

Cho rằng những góp ý chân thành luôn đáng quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến; khi có sáng kiến hợp tác thì cùng tìm cách thực hiện. Người muốn đóng góp cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét ra sao và khó khăn nào cần cùng nhau tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Mỹ trong thời gian qua; mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả.

Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục cùng các bạn Mỹ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Những câu chuyện này sẽ tạo thêm động lực học tập cho các học sinh, sinh viên, xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho một số người bạn Mỹ.