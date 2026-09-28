Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không chờ tổng rà soát mới gỡ vướng

Yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, nêu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo sáng 28.9.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xây dựng và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Hiệu quả phải được đo bằng những điểm nghẽn được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được bảo đảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: TTXVN

Trong quá trình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cần tập trung xử lý các quy định đang cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh, làm tăng chi phí tuân thủ hoặc ảnh hưởng đến quyền của người dân.

Mỗi kiến nghị phải chỉ rõ quy định bất cập, tác động, nguyên nhân và phương án xử lý. "Vướng ở quy định thì sửa, yếu ở khâu thực thi thì phải chấn chỉnh"; các vấn đề liên ngành phải được xử lý đồng bộ, tránh tình trạng mỗi cơ quan sửa một phần nhưng vướng mắc thực tế vẫn còn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thành báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể, trình Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai, dự kiến tháng 12.2026.

Khắc phục tình trạng thực thi pháp luật là khâu yếu

Với Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đến năm 2030 phải tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật, khắc phục căn bản tình trạng đây là khâu yếu và xử lý dứt điểm việc chậm, nợ văn bản quy định chi tiết.

Đến năm 2045, mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và nền tư pháp dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp.

Trong xử lý vi phạm hành chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển trọng tâm từ "phát hiện vi phạm để xử phạt" sang quản lý rủi ro, phòng ngừa vi phạm, hướng dẫn và nâng cao tuân thủ pháp luật, gắn với chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu.

Đối với việc sửa đổi bộ luật Hình sự năm 2015 và luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai.