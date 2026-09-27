‘Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt’

Chiều 27.9, tại Hà Nội diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội) với cử tri 10 phường, gồm: Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 27.9 ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và ghi nhận đầy đủ những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Sau khi thông tin với cử tri một số nét lớn về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến kết quả trong cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, phát triển cuối cùng phải được đo bằng cuộc sống của nhân dân. Tăng trưởng cao là cần thiết, nhưng tăng trưởng phải tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, nhà ở phù hợp hơn, môi trường trong lành hơn, bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nếu kinh tế tăng trưởng mà những bức xúc chính đáng hàng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển chưa thể coi là đầy đủ.

Nhấn mạnh trong bức tranh chung của đất nước, khi Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thủ đô phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, KH-CN, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống.

Đây là những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng

Đề cập đến kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch, chính sách đất đai và việc triển khai các đề án, dự án lớn trên địa bàn thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng.

Theo đó, quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập. Thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực và triển khai nhiều công trình, dự án lớn, có thể làm thay đổi diện mạo thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, vui mừng, phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn; nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những băn khoăn, ý kiến khác nhau.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại; công khai đầy đủ thông tin, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt; phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của thủ đô.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đổi mới không có nghĩa là làm mới tất cả; bảo tồn cũng không có nghĩa là giữ nguyên tất cả. Phải làm sao để "cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối truyền thống".

Đối với quy hoạch cũng phải gắn chặt với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn, quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế, góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước; đồng thời, phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích. Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sách tốt phải làm cho quá trình thực hiện dự án công bằng hơn và giảm những khiếu kiện kéo dài từ gốc.