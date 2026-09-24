Cơ sở đại học mới phải góp phần giảm áp lực dân số trung tâm Hà Nội

Các cụm trường gần nhau cần dùng chung hạ tầng

Chiều 24.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát tổng thể về nhu cầu phát triển của các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi họp ẢNH: LÊ HẢI

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, hiện có nhiều cơ sở giáo dục đại học trực thuộc bộ và các bộ, ngành có nhu cầu mở rộng không gian đào tạo.

Trên tinh thần đó, Bộ GD-ĐT cơ bản thống nhất với kiến nghị của các trường; đồng thời mong muốn thành phố quan tâm, hỗ trợ bố trí quỹ đất để các trường có điều kiện phát triển.

Trao đổi về nội dung này, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, việc tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học là chủ trương cần thiết, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô.

Đối với các cụm trường có vị trí gần nhau, cần thống nhất quan điểm sử dụng chung hạ tầng, tránh tình trạng mỗi trường đầu tư một hệ thống hạ tầng riêng, gây phân tán nguồn lực xã hội và ngân sách.

Đề cập định hướng phát triển tại Hòa Lạc, ông Dũng cho rằng, đây là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi để các trường tập trung nguồn lực, từng bước dịch chuyển và phát triển cơ sở đào tạo.

Đặc biệt, thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ tại khu vực này, trong đó có định hướng phát triển đường sắt đô thị, khu đô thị thông minh và các công trình dịch vụ - công cộng, tạo điều kiện để hình thành một không gian giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tương đối đồng bộ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp ẢNH: LÊ HẢI

Xây cơ sở mới phải góp phần giảm áp lực dân số, hạ tầng trung tâm

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố ủng hộ, tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian phát triển, phù hợp với chiến lược của từng trường và yêu cầu phát triển thủ đô.

Điều này không chỉ là giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội trong dài hạn.

Tuy nhiên, việc mở rộng không gian phát triển là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn lực đầu tư và định hướng phát triển giáo dục đại học. Vì vậy, không thể chỉ xuất phát từ đề nghị sử dụng đất của từng trường để xem xét riêng lẻ, mà cần có cách tiếp cận tổng thể.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hòa Lạc có vị trí đặc biệt quan trọng, với Đại học Quốc gia Hà Nội, khu công nghệ cao cùng các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, Hòa Lạc là một cực quan trọng trong cấu trúc đa cực của thủ đô, không phải địa điểm duy nhất để giải quyết nhu cầu mở rộng của tất cả các trường.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lưu ý, việc xây dựng cơ sở mới cũng phải gắn với phương án tổ chức lại cơ sở hiện hữu trong nội đô, góp phần giảm áp lực về dân số, giao thông và hạ tầng khu vực trung tâm. Cơ sở mới không chỉ là phần diện tích tăng thêm, mà phải trở thành một bộ phận trong chiến lược tổ chức lại và nâng cao chất lượng phát triển của từng trường.

Bên cạnh đó, tại các khu vực hình thành cụm đại học, viện nghiên cứu cần nghiên cứu đồng bộ hệ thống giao thông công cộng, nhà ở, ký túc xá, y tế, văn hóa, thể thao, thư viện, phòng thí nghiệm và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Những hạ tầng có thể sử dụng chung cần được tổ chức theo hướng chia sẻ, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp.

Việc phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đại học cần được đặt trong tổng thể quy hoạch mới của thủ đô, theo hướng đa cực, đa trung tâm.

Thành phố đã quy hoạch 9 khu vực phát triển đại học, do đó, việc bố trí quỹ đất phải gắn với khả năng đầu tư và hiệu quả sử dụng, tránh tình trạng giao đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực.