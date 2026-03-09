Trường ĐH Thủy lợi nhận cơ sở mới ở Hòa Lạc

Ngày 9.3, tại xã Hòa Lạc, Trường ĐH Thủy lợi tổ chức lễ gắn biển cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học tại xã Hòa Lạc, TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường (giữa) bàn giao cơ sở Hòa Lạc cho Trường ĐH Thủy lợi cùng sử dụng, khai thác với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ẢNH: QUỐC TUẤN

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nông nghiệp - Môi trường đã đọc quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường về việc giao quản lý sử dụng khu thí nghiệm mô hình nghiên cứu sông và sông biển và công nghệ cao thủy lợi tại xã Hòa Lạc TP.Hà Nội (sau đây gọi là cơ sở Hòa Lạc).

Đây là cơ sở trước đây Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường) giao cho Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Nay Bộ Nông nghiệp - Môi trường giao cho 2 cơ quan cùng phối hợp khai thác để phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong quyết định, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Trường ĐH Thủy lợi phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam xây dựng quy chế sử dụng tài sản công hiệu quả và đề xuất các dự án đầu tư trung hạn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Quyết định này đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và công nghệ.

Theo GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, Cơ sở Hòa Lạc hôm nay là kết quả của một quá trình quá trình điều chỉnh nguồn lực cơ sở vật chất mạnh mẽ theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Là một trường đại học đa ngành, việc có thêm cơ sở Hòa Lạc sẽ giúp không gian phát triển của nhà trường được mở rộng, là nơi giúp sinh viên của nhà trường phát triển toàn diện toàn diện từ kiến thức chuyên môn đến tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Với không gian này, nhà trường có thêm căn cứ để kỳ vọng vào một số định hướng phát triển, trong đó tạo tạo dựng sự kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữa "viện" và "trường".



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường bày tỏ mong muốn của lãnh đạo Bộ là cơ sở Hòa Lạc sẽ trở thành một trung tâm khoa học tiên tiến, một điểm đến hấp dẫn đối với các tổ chức quốc tế để cùng triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu tầm cỡ trong các lĩnh vực thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường…

Ông Nguyễn Quốc Trị cũng giao nhà trường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, sớm triển khai toàn diện các hoạt động giảng dạy và khoa học để làm "sống động" không gian này.