Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Thủy lợi nhận cơ sở mới ở Hòa Lạc

Quý Hiên
Quý Hiên
09/03/2026 16:55 GMT+7

Sau khi bàn giao cơ sở Hưng Yên cho Bộ Công an, Trường ĐH Thủy lợi được phép sử dụng chung cơ sở ở Hòa Lạc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Ngày 9.3, tại xã Hòa Lạc, Trường ĐH Thủy lợi tổ chức lễ gắn biển cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học tại xã Hòa Lạc, TP.Hà Nội. 

Trường ĐH Thủy lợi nhận cơ sở mới ở Hòa Lạc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường (giữa) bàn giao cơ sở Hòa Lạc cho Trường ĐH Thủy lợi cùng sử dụng, khai thác với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

ẢNH: QUỐC TUẤN

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nông nghiệp - Môi trường đã đọc quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường về việc giao quản lý sử dụng khu thí nghiệm mô hình nghiên cứu sông và sông biển và công nghệ cao thủy lợi tại xã Hòa Lạc TP.Hà Nội (sau đây gọi là cơ sở Hòa Lạc).

Đây là cơ sở trước đây Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường) giao cho Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Nay Bộ Nông nghiệp - Môi trường giao cho 2 cơ quan cùng phối hợp khai thác để phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong quyết định, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Trường ĐH Thủy lợi phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam xây dựng quy chế sử dụng tài sản công hiệu quả và đề xuất các dự án đầu tư trung hạn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Quyết định này đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và công nghệ.

Theo GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, Cơ sở Hòa Lạc hôm nay là kết quả của một quá trình quá trình điều chỉnh nguồn lực cơ sở vật chất mạnh mẽ theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Là một trường đại học đa ngành, việc có thêm cơ sở Hòa Lạc sẽ giúp không gian phát triển của nhà trường được mở rộng, là nơi giúp sinh viên của nhà trường phát triển toàn diện toàn diện từ kiến thức chuyên môn đến tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Với không gian này, nhà trường có thêm căn cứ để kỳ vọng vào một số định hướng phát triển, trong đó tạo tạo dựng sự kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữa "viện" và "trường".

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường bày tỏ mong muốn của lãnh đạo Bộ là cơ sở Hòa Lạc sẽ trở thành một trung tâm khoa học tiên tiến, một điểm đến hấp dẫn đối với các tổ chức quốc tế để cùng triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu tầm cỡ trong các lĩnh vực thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường…

Ông Nguyễn Quốc Trị cũng giao nhà trường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, sớm triển khai toàn diện các hoạt động giảng dạy và khoa học để làm "sống động" không gian này.

Tin liên quan

JobFair 2026 ĐH Thủy lợi: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

JobFair 2026 ĐH Thủy lợi: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

Ngày hội JobFair 2026 ĐH Thủy lợi đã được khai mạc, mở ra cơ hội giúp hàng nghìn sinh viên tìm được việc làm hoặc vị trí thực tập.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Thủy lợi trường Đại học viện nghiên cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận