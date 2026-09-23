Trường đại học công lập tuyển dụng giảng viên với thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển dụng giảng viên nhiều khoa, bộ môn ảnh: IU

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển dụng giảng viên cho 12 đơn vị trực thuộc trường. Cụ thể, các đơn vị trường đăng tuyển giảng viên đợt này gồm:

Khoa Kinh tế, tài chính và kế toán;

Khoa Quản trị kinh doanh;

Khoa Ngôn ngữ;

Khoa Kỹ thuật y sinh;

Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường;

Khoa Kỹ thuật và quản lý công nghiệp;

Khoa Công nghệ thông tin;

Khoa Công nghệ sinh học;

Khoa Điện-điện tử;

Khoa Kỹ thuật và quản lý xây dựng.

Bộ môn toán;

Bộ môn vật lý.

Theo đó, giảng viên có khả năng thực hiện giảng dạy và hướng dẫn các trình độ ĐH và sau ĐH hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhiệm vụ khác là nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phát triển đơn vị và phục vụ cộng đồng.

Ứng viên trường tuyển dụng đợt này cần có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ có công bố quốc tế và kinh nghiệm giảng dạy. Đáng chú ý, giảng viên tiến sĩ có năng lực giảng dạy và nghiên cứu vượt trội được nhận mức thu nhập hấp dẫn từ 50 triệu đồng/tháng.

Thông tin tuyển dụng giảng viên Trường ĐH Quốc tế đăng tải trên fanpage Facebook của trường ảnh chụp màn hình

Trường ĐH Quốc tế là một trong 8 trường thành viên trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Ngay từ khi thành lập năm 2003, trường sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Trường hiện có 24 chương trình đào tạo bậc ĐH, 12 chương trình bậc thạc sĩ và 5 chương trình bậc tiến sĩ. Theo số liệu công khai của trường, năm 2025 trường có 266 giảng viên toàn thời gian; trong đó trên 61% có trình độ tiến sĩ.

Trước đó, trong tháng 7, một trường thành viên khác của ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thông báo tuyển dụng loạt giảng viên, với mức thu nhập 45-60 triệu đồng/tháng (chưa kể tiền lương theo quy định hiện hành của Nhà nước). Với giảng viên người nước ngoài, mức thu nhập cao nhất dành cho giáo sư lên tới 80 triệu đồng/tháng.