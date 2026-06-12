Hà Nội phải đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu tăng trưởng của cả nước

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đạt được thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục, trong đó dư địa phát triển còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả; tăng trưởng GRDP quý 1/2026 chưa đạt kịch bản đề ra; chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hơn bình quân chung cả nước; việc triển khai các cơ chế đặc thù theo luật Thủ đô còn nhiều khó khăn; huy động vốn đầu tư từ khu vực tư nhân chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều dự án đầu tư công, dự án hạ tầng trọng điểm vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quỹ đất và nhà tái định cư…

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quá tải trường học, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bán dẫn vẫn là những thách thức lớn đối với thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ẢNH: TTXVN

Khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, huy động hiệu quả các nguồn lực

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước khi mà quy mô kinh tế năm 2025 của thành phố chiếm 12,5% của cả nước; vì vậy mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội có đóng góp rất quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật Thủ đô và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Một nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả luật Thủ đô theo hướng chuyển mạnh từ phân cấp hành chính sang phân quyền thực chất, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù được trao. Tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, nhất là trong phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và xây dựng các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Về phát triển kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026; liên tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường; phân công lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực. Khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng trong công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; vận tải, logistics; xây dựng và bất động sản. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nguyên liệu, kiểm soát lạm phát và giữ ổn định thị trường.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Hà Nội cần xây dựng các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững; thực hành tiết kiệm, cắt giảm tối thiểu 10% chi thường xuyên và tiếp tục tiết giảm thêm để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Thành phố phải tối ưu hóa nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả đầu tư công, gắn nguồn lực với các dự án động lực có tính lan tỏa lớn; đồng thời đẩy mạnh huy động vốn xã hội theo hướng mỗi đồng vốn đầu tư công thu hút từ 5 đến 10 đồng vốn ngoài ngân sách. Bên cạnh đó là tăng cường thu hút FDI, ODA, nguồn vốn tín dụng và nghiên cứu phát hành trái phiếu Thủ đô cho các dự án trọng điểm.

Thủ tướng chỉ rõ Hà Nội phải triển khai đồng bộ, thống nhất Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoàn thành xử lý triệt để các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất còn vướng mắc theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và các vi phạm pháp luật trước khi luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Đồng thời, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng đầu tư tập trung, tránh dàn trải, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước; đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026.

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu

Đối với các vấn đề dân sinh, Thủ tướng lưu ý Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ùn tắc giao thông, ngập úng và rác thải; phấn đấu cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ này trong năm 2026.

Về cải cách hành chính, thành phố phải cắt giảm ngay 50% thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường số; bảo đảm 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình từ quý 3/2026.

Liên quan đến vấn đề nhà ở cho thuê, Thủ tướng cho biết việc Hà Nội chuẩn bị khởi công một số dự án là rất đáng ghi nhận, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là hoàn thiện thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội một cách bền vững và hiệu quả. Theo Thủ tướng, hiện nay, Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản và trong quá trình đó, Hà Nội cần chủ động rà soát, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản và các công trình phục vụ phát triển nhà ở xã hội để các cơ quan chức năng nghiên cứu, thể chế hóa trong quá trình sửa đổi các quy định pháp luật.

Đặc biệt, bên cạnh phát triển các dự án cụ thể, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho thuê; cơ chế quản lý, vận hành quỹ nhà cho thuê; cũng như cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư. Qua đó, hình thành hệ thống chính sách đồng bộ, thống nhất để triển khai trên phạm vi cả nước. Thủ tướng nêu rõ trách nhiệm của Hà Nội rất quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc triển khai các dự án cụ thể mà còn phải đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Nhấn mạnh vai trò của KH-CN và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng khẳng định Hà Nội phải triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW; tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, robot, tự động hóa, hàng không vũ trụ, an ninh mạng và công nghệ lượng tử; đẩy nhanh xây dựng thành phố thông minh và hạ tầng số hiện đại, phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 22% GRDP vào cuối năm 2026.

Theo Thủ tướng, Hà Nội phải trở thành trung tâm KH-CN và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, có vị thế trong khu vực châu Á; phát huy vai trò của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và đường sắt; xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học và nhân tài trong và ngoài nước.

Về môi trường, Thủ tướng chỉ rõ cần xây dựng chương trình tổng thể bảo vệ môi trường; xử lý triệt để các điểm nóng ô nhiễm; cải thiện chất lượng không khí nội đô; phát triển các khu xử lý chất thải và hệ thống xử lý nước thải hiện đại; từng bước xanh hóa nội đô và triển khai vùng phát thải thấp từ cuối năm 2026…

Đối với các kiến nghị của Hà Nội, cơ bản thống nhất về nguyên tắc, Thủ tướng đưa ra những ý kiến giải đáp cụ thể cho từng nhóm vấn đề; chỉ đạo Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành liên quan quan nghiên cứu, phối hợp xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và động lực tăng trưởng hàng đầu của đất nước.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang thăm và làm việc tại VN.