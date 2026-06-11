Thủ tướng: Mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội đóng góp rất quan trọng

Thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp... Đây cũng là chương trình làm việc của Thủ tướng với một số địa phương là cực tăng trưởng của cả nước.



Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Hà Nội cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,57% và quý 1/2026 đạt 7,87%, là mức tăng trưởng tích cực, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ẢNH: NHẬT BẮC

Trong 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước 370.000 tỉ đồng, đạt khoảng 58% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công xấp xỉ 49.000 tỉ đồng, đạt khoảng 40% và cao hơn nhiều so với bình quân cả nước (21,6%)...

Thành phố có nhiều cách làm mới cần được nhân rộng như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm (như dự án vành đai 1, vành đai 2,5 và 7 dự án các cầu qua sông Hồng...); chủ động kiến tạo không gian phát triển mới thông qua Quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội cũng quyết liệt tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài (đã xử lý được 24/341 dự án và đang xử lý 317/341 dự án ngoài ngân sách); có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện trong huy động nguồn lực cho phát triển.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả đạt được, song cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế. Theo luật Thủ đô, Hà Nội được trao thẩm quyền thiết kế chính sách và thực thi chính sách nhưng để có cơ chế mạnh, đột phá, khả thi thì còn rất nhiều nội dung cần tiếp tục thực hiện và cần sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương.

Tốc độ tăng GRDP quý 1/2026 chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn cho những tháng còn lại để đạt mục tiêu cả năm (11%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng cao hơn bình quân cả nước. Tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất, quỹ nhà tái định cư...

Cạnh đó, quản lý, phát triển đô thị còn bất cập; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai. Nhiều vấn đề về môi trường chưa được quan tâm xử lý; hạ tầng quá tải dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí, nguồn nước và xử lý rác thải còn nhiều bất cập.

Sớm khởi công các dự án nhà cho thuê

Thủ tướng nêu rõ, với vai trò đặc biệt quan trọng, Hà Nội cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước.

"Quy mô kinh tế năm 2025 của Hà Nội chiếm 12,5% của cả nước, vì vậy, mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội có đóng góp rất quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh và đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%.

Đồng thời, thủ đô cần tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng; có các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững (mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 3,7 triệu tỉ đồng, khoảng gần 750.000 tỉ đồng/năm)...

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị thành phố khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực cho phát triển (hiện còn 661 dự án gồm cả đầu tư công và ngoài ngân sách).

Đánh giá cao Hà Nội sẽ sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, trách nhiệm rất quan trọng của Hà Nội không chỉ là triển khai các dự án cụ thể. Cùng với đó, cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê.

Thủ tướng đề nghị quyết tâm xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực châu Á (phát huy vai trò hạt nhân của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao sinh học, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các viện nghiên cứu, trường đại học…). Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học.