Hà Nội phải giãn dân mới có thể chấn chỉnh đô thị

Phát biểu thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định chỉ 2 năm nữa "bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản". Dẫn chứng là các dự án đường vành đai, "khu này, khu kia, thậm chí có những chỗ người dân chưa nhận đền bù gì đã giao đất rồi", cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân, vốn là tiền đề rất quan trọng để thực hiện mọi chính sách.

Hà Nội dự kiến có 500 km tàu điện ngầm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận thời gian qua Hà Nội đã làm được nhiều việc, trong đó có nhiều việc khó, việc chưa từng có, chưa từng làm. Sau khi hoàn thành quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã triển khai rất khẩn trương, hiện đang làm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Hay như quy hoạch tầm nhìn 100 năm đã định hướng được những tầm phát triển và triển khai các chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng ngành, từng khu vực.

Dành nhiều thời gian nói về quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không chỉ quy hoạch mặt đất, Hà Nội đã quy hoạch đến tầng hầm, tầng ngầm - lĩnh vực trước đây chưa được quan tâm nhiều. Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý nội dung chấn chỉnh, quy hoạch đô thị để phát triển. Để làm được điều này, nội thành phải giãn dân. Trong khoảng tháng 9 - 10 tới, phải có vài tuyến đường vành đai hoàn thiện, để người dân cảm nhận, thụ hưởng, đồng thời góp phần tháo gỡ tắc đường, ùn ứ, lụt lội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ Ảnh: Gia Hân

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu quy hoạch tốt, rút ngắn được thời gian từ ngoại thành về đến khu vực Bờ Hồ (trung tâm thủ đô - PV) khoảng 10 - 15 phút, nhiều người ở phố cổ sẽ sẵn sàng ra ngoài bởi điều kiện sinh hoạt tốt hơn, sẵn sàng trả lại nhà cho nhà nước để thiết kế, chỉnh trang lại kiến trúc.

Cạnh đó, Hà Nội cũng đã quy hoạch về giao thông, chỉnh sửa, bổ sung những gì trước đây chưa được quan tâm, như về đường ngầm, đường cao tốc, tàu điện ngầm… Dự kiến, trong một vài năm nữa, TP có được khoảng 500 km đường tàu điện ngầm và "bộ mặt Hà Nội sẽ khác rất nhiều", người dân đi lại thuận lợi hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu một số quy hoạch quan trọng, trong đó có quy hoạch Trung tâm chính trị Ba Đình. Mục tiêu là xây dựng nơi đây thực sự trở thành trung tâm chính trị của đất nước, với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.

Đối với khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực xung quanh hồ Gươm, hiện đang nghiên cứu nhiều dự án, đề án về định hướng phát triển. Trong đó, cần xác định rõ trục phát triển truyền thống Bắc - Nam, những công trình, không gian mang tính biểu tượng của Hà Nội để nhân dân cả nước, khách quốc tế, cũng như người dân ngoại thành đều có điều kiện đến với trung tâm thủ đô, được tham quan, thưởng thức và cảm nhận những giá trị văn hóa của Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng bên cạnh các công trình tưởng niệm liệt sĩ hiện nay, cần nghiên cứu xây dựng những không gian để tôn vinh, tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì đất nước trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Do đó, Hà Nội cần nghiên cứu quy hoạch những không gian phù hợp nhằm tưởng niệm, tri ân các thế hệ anh hùng và nhân dân đã có công với đất nước.

Thêm cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, dám thử nghiệm

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Dự thảo quy định các nguyên tắc cốt lõi như khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khoan hồng, giảm nhẹ đối với hành vi vi phạm vì lợi ích chung…

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, nhìn nhận nghị quyết sẽ tạo cơ chế xử lý đúng bản chất hành vi, hậu quả, phân định rõ giữa tham nhũng, vụ lợi và sai phạm không có vụ lợi. Đây sẽ là nền tảng phát triển kinh tế, để khơi thông nguồn lực lớn đang bị ách tắc. Doanh nghiệp được chủ động khắc phục thay vì dừng hoạt động.

Cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự tối đa 2 năm để khắc phục hậu quả là điểm rất tiến bộ, giúp Nhà nước thu hồi tài sản nhanh hơn và nhiều hơn. Theo ông, "phải phân biệt rành mạch giữa sai và không may" và người quyết định đúng quy trình, đúng thẩm quyền, có căn cứ tại thời điểm đó được bảo vệ nhưng vẫn có trách nhiệm khắc phục thiệt hại đến cùng.

Đại biểu Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN, cho hay cộng đồng doanh nghiệp rất ủng hộ nghị quyết, đặc biệt là nội dung không hình sự hóa các quan hệ dân sự hay hành chính không liên quan đến tham nhũng, cố tình làm sai hay lừa đảo.

Trình Quốc hội lập TP.Bắc Ninh và TP.Quảng Ninh Chiều 4.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét, thông qua nghị quyết thành lập 12 phường của tỉnh Bắc Ninh, cho ý kiến về việc thành lập TP.Quảng Ninh và TP.Bắc Ninh. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, sau thành lập, 2 TP sẽ sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay. Về tổ chức bộ máy, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 2 tỉnh. Đồng thời, trước mắt sẽ giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của 2 tỉnh và 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết thành lập 2 TP Quảng Ninh và Bắc Ninh ngay trong kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Trong đó, nghị quyết thành lập TP.Quảng Ninh có hiệu lực từ 1.9; nghị quyết thành lập TP.Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20.9.