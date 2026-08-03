Đề xuất bổ sung 63 phó chủ tịch xã, phường ở Hà Nội

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về phương án sắp xếp lại phòng chuyên môn cấp xã, tăng thêm số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã.

Sở Nội vụ Hà Nội đề xuất bổ sung 63 phó chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thành phố ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nội dung tờ trình thể hiện, sau một năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, khối lượng công việc chuyển về cấp xã tăng mạnh ở hầu hết các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài chính, hộ tịch, giáo dục, y tế... Hiện mỗi xã, phường ở Hà Nội chỉ có 3 phòng chuyên môn, trong khi trước đây ở cấp huyện có tới 12 phòng.

Cạnh đó, mỗi phòng hiện phải đảm nhiệm 5 - 6 lĩnh vực khác nhau, khiến lãnh đạo phòng khó bao quát hết chuyên môn, dễ xảy ra sai sót hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Do đó, Sở Nội vụ đề xuất mô hình thống nhất gồm 5 phòng chuyên môn cho tất cả xã, phường, gồm: văn phòng HĐND và UBND, phòng nội vụ, phòng kinh tế, phòng hạ tầng - đô thị và môi trường, phòng văn hóa - xã hội.

Theo Sở Nội vụ, việc tăng số phòng không đồng nghĩa với tăng tổng biên chế; các xã, phường sau đó sẽ xây dựng đề án cụ thể trình HĐND cùng cấp quyết định.

Đề xuất bổ sung 63 phó chủ tịch xã, phường

Cũng trong tờ trình, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết theo Nghị định 300/2025/NĐ-CP, mỗi xã, phường được bố trí bình quân không quá 2,5 phó chủ tịch UBND. Với 126 xã, phường của Hà Nội, tổng số phó chủ tịch tối đa là 315 người, trong khi mức cơ bản (2 phó chủ tịch/đơn vị) là 252 người. Như vậy, thành phố có thể bổ sung thêm 63 phó chủ tịch.

Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy, tính đến ngày 29.7, toàn thành phố mới có 247 phó chủ tịch UBND xã, phường, còn thiếu 5 người so với mức cơ bản. Trong đó, 3 phường Yên Nghĩa, Thượng Cát, Bồ Đề mỗi nơi mới có 1 phó chủ tịch, còn xã Minh Châu chưa có phó chủ tịch nào. Việc bổ sung cho đủ mức cơ bản sẽ thực hiện theo quy trình cán bộ thông thường, không tính vào số 63 người tăng thêm theo Nghị định số 300/2025/NĐ-CP.

Về nguyên tắc phân bổ 63 phó chủ tịch tăng thêm, Sở Nội vụ đề xuất căn cứ vào điểm số phân loại đơn vị hành chính và quyết định theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP và Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND thành phố; phù hợp với diện tích tự nhiên, quy mô dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời lựa chọn theo tổng số điểm phân loại đơn vị hành chính cấp xã từ cao xuống thấp đến hết số lượng cần thiết.

Về số lượng phân bổ, Sở Nội vụ đề xuất bổ sung 26 phó chủ tịch phường và 37 phó chủ tịch xã. Những xã, phường chưa được bổ sung phó chủ tịch đợt này sẽ được xem xét tiếp sau khi luật Phát triển đô thị được ban hành…

Trước đó, ngày 15.6, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu ủy viên UBND thành phố, ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của TP.Hà Nội.

Trong đó, đối với số lượng tổ chức hành chính cấp xã, nghị quyết quy định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã không quá 5 đơn vị và không quá 2 tổ chức hành chính.

Cụ thể, 5 đơn vị chuyên môn được thành lập, gồm: văn phòng HĐND và UBND cấp xã; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị.

2 tổ chức hành chính khác, gồm: trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; 1 tổ chức tăng thêm khi thực sự cần thiết, đồng bộ với cấp thành phố và đáp ứng yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền 2 cấp.