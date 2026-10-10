Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành có tổng diện tích khoảng 6.803 m2, từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sát sao quá trình triển khai dự án; các sở, ngành, đơn vị và chính quyền các phường liên quan đã nỗ lực thực hiện các công việc, điều kiện, bảo đảm cho nhà thầu có mặt bằng thi công, hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ trân trọng các hộ dân đã đồng tình, ủng hộ chủ trương của thành phố, thực hiện di dời để dự án được triển khai khẩn trương, nhờ đó, giảm tải hiệu quả áp lực giao thông.

Đối với khu vực xen kẹt giữa hai tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng xong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục dành ưu tiên cho việc mở rộng đường, theo quy hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy, Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tiếp đó, kiểm tra dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các đơn vị, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra để các tuyến vành đai thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tích cực phối hợp với cơ quan quản lý và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Các đơn vị cần quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, ưu tiên tối đa cho giao thông; sắp xếp phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.