Cùng dự lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân có: Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái; Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng Đặng Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi...

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Azerbaijan luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và tình cảm chân thành. Việt Nam cũng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Azerbaijan.

Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược; tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân ẢNH: TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam. ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH





